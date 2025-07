Il Qatar vuole organizzare le Olimpiadi in inverno e ha già il 95% delle strutture pronte (Guardian)

Dopo i Mondiali di calcio del 2022, il Qatar ha confermato il suo interesse a ospitare le Olimpiadi del 2036. Il Comitato olimpico del paese (Qoc) qatariota ha confermato di essere in “trattative” con il Comitato olimpico internazionale (Cio) per l’organizzazione. «Questa mossa sottolinea l’impegno incrollabile dello Stato nel sostenere i movimenti olimpici e paralimpici e il suo vivo interesse nel svolgere un ruolo attivo nel progresso dello sport globale», si legge in una dichiarazione del comitato olimpico qatariota. Lo stato mediorientale potrebbe anche decidere di ospitare il prossimo mondiale per club. «La Fifa farebbe discutere come nel 2022, assegnando una competizione ad un Paese che vìola i diritti umani. Infantino ha l’appoggio del presidente del Psg», le parole del presidente dell’Uefa.

Il piano dello sceicco del Qatar per le Olimpiadi

The Guardian scrive:

«Organizzare le olimpiadi estive nel caldo torrido del Medio Oriente potrebbe richiedere uno spostamento rispetto alla tradizionale collocazione dell’evento. I Mondiali del 2022 si sono disputati a novembre e dicembre invece che a giugno e luglio. Lo sceicco Joaan bin Hamad Al Thani, presidente del Qoc ha tranquillizzato sullo stato delle strutture sportive disponibili. “Attualmente disponiamo del 95% delle infrastrutture sportive necessarie per ospitare le Olimpiadi e abbiamo un piano nazionale completo per garantire la piena prontezza di tutte le strutture. Questo piano si fonda su una visione a lungo termine volta a costruire un’eredità socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile. Il nostro obiettivo va oltre la semplice organizzazione di un evento di successo: puntiamo a offrire un’esperienza globale che rafforzi i valori di inclusività, sostenibilità e collaborazione internazionale“».