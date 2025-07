I nani di Yamal non erano niente, Vinicius per il suo compleanno si è costruito un parco a tema

I nani della festa di Yamal, che tanto dibattito hanno scatenato, non sono niente al confronto: Vinicius per festeggiare il suo 25° compleanno si è costruito un parco a tema. Per due notti – racconta Marca – Rio de Janeiro ha smesso di essere una città ed è diventata “Vini World”. Nello specifico, al “Lajedo”, un locale riservato agli eventi nel quartiere di Vargem Pequena.

“Parque Baila Vini World” il nome esposto su un grande cartello luminoso all’ingresso. Festa riservata esclusivamente ad amici, familiari e altri ospiti invitati dal calciatore brasiliano. All’ingresso, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza degna di un film di successo, scrive Marca. Il rapper Travis Scott si è esibito per due serate su un palco allestito per l’occasione, dove un gigantesco busto della testa di Vinicius, ispirato ad Astroworld di Travis, dominava l’intera scena.

Agli ospiti sono stati regalati gadget personalizzati, a tema: tazze “Baila Vini World”, luci al neon con la silhouette del giocatore e magliette con l’iconico slogan “Baila Vini Jr.” Come in ogni parco divertimenti, non mancavano varie attrazioni. Una cosa sobria, insomma.