«I ciclisti di oggi vanno più veloci dei dopati di 20 anni fa. E la tecnologia non basta a spiegarlo»

Achim Schmidt insegna all’Università Tedesca dello Sport di Colonia e concentra la sua didattica sul ciclismo. Si occupa del rapporto tra l’evoluzione agonistica dell’uomo con quella tecnologica e il doping. Oggi i ciclisti vanno significativamente più veloci rispetto agli anni del doping. Un incremento dovuto – dicono soprattutto i team – ai miglioramenti nell’equipaggiamento, nell’aerodinamica e alle nuove conoscenze in materia di alimentazione. Ma lui, intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, dice che è più complicato di così.

Partiamo dall’uso del monossido di carbonio, vietato dall’Unione Ciclistica Internazionale nel 2025. “È inquietante, ed è noto da tempo, che questo metodo abbia un effetto di miglioramento delle prestazioni. E sono anche certo che i professionisti lo abbiano utilizzato. Sebbene non ci siano prove, è anche difficile da dimostrare. Il gas viene inalato e crea una carenza di ossigeno nel corpo, che stimola la produzione di sangue. Più globuli rossi, più trasporto di ossigeno ai muscoli e migliori prestazioni. È come un campo di allenamento in quota simulato artificialmente, o come respirare con una cannuccia durante l’allenamento. È semplicemente molto più comodo; posso farlo a casa sul divano. Ma se qualcosa va storto, è fatale. È lo stesso effetto che provo quando chiudo la porta del garage e accendo il motore dell’auto. Poi muori per avvelenamento da monossido di carbonio.

Poi l’Aicar, sostanza che è nella lista del doping della Wada, ma più di 100 prodotti con effetti simili non lo sono. “Questa e molte sostanze correlate accelerano il metabolismo dei grassi e dei carboidrati, fornendo così più carburante al motore e aumentando il numero di centrali elettriche cellulari. Si tratta di un potenziatore delle prestazioni altamente efficace. Credo che questi due aspetti – il trasporto dell’ossigeno e il trasporto e l’elaborazione del substrato – siano i fattori rilevanti nell’attuale campo del doping. Ci sono sempre stati farmaci con principi attivi simili o identici che non figuravano nella lista del doping, il che significa che ci sono scappatoie, anche in altri sport”.

“Per spiegare i balzi in avanti nelle prestazioni degli ultimi anni, bisogna considerare come sono cambiati i seguenti fattori: la bici, l’abbigliamento, il fisico del corridore, l’allenamento, le tattiche di gara, l’alimentazione e la ricerca dei talenti. Si tratta dei cosiddetti “guadagni marginali”, ovvero di tanti piccoli miglioramenti che, nel complesso, sono comunque significativi”, ammette l’esperto.

“La resistenza dell’aria – e quindi l’aerodinamica – è molto rilevante in questo caso. Se si pedala a una velocità media di 50 km/h invece di 40 km/h, il vento contrario percepito aumenta non in modo lineare ma esponenzialmente, ovvero in modo esponenziale. Ciò significa che bisogna esercitare molta più energia per raggiungere quella velocità. La resistenza dell’aria è irrilevante in salita, ma lo è ancora di più in discesa e nelle tappe pianeggianti. Molte cose sono cambiate negli ultimi 25 anni. La bicicletta con cui Marco Pantani vinse il Tour nel 1998 e stabilì un tempo record sul Plateu de Beille, poi battuto solo nel 2024, sembra una bici d’epoca rispetto alle odierne macchine da corsa”.

“A mio parere – conclude – e dopo aver analizzato tutte le componenti legali delle prestazioni ricercabili, è improbabile che le singole ottimizzazioni siano sufficienti a spiegare lo sviluppo delle prestazioni, soprattutto in salita. Tuttavia, l’argomento è troppo complesso per essere rappresentato in un semplice modello matematico. In dubbio pro reo: negli sport agonistici si applica la presunzione di innocenza e tutto il resto è speculazione, salvo prova contraria”.