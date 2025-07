Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport)

La situazione è ancora in salita per lo svizzero. Parallelamente, resiste la suggestione inglese; Grealish era stato già proposto al Napoli, ma ha anche richieste dalla Premier.

Jack Grealish torna un nome di moda a Napoli. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, anche il suo ex compagno di squadra del City era stato accostato agli azzurri. E ora che la squadra di Conte sta provando a chiudere per Ndoye, ma la richiesta del Bologna resta alta, l’inglese pare essere tornato nei radar del Napoli.

Napoli a caccia di un altro esterno: Grealish torna di moda

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Nuovi contatti con il Bologna sul fronte Dan Ndoye, 24 anni, l’esterno svizzero che completerebbe la coppia con Lang sul fronte sinistro dell’attacco. La situazione non è ancora in discesa e la valutazione di base resta 45 milioni. Parallelamente resiste la suggestione inglese: Jack Grealish, 29 anni, è in uscita dal City e il mercato si sta cominciando a infiammare intorno a lui. Al Napoli è stato proposto, ma ha richieste in Premier. Tutto da valutare, in evoluzione.

Kevin De Bruyne vuole che il tecnico del Napoli lo faccia riunire con Jack Grealish. Conte ha parlato con De Bruyne sul suo vecchio compagno del Manchester City, il cui futuro è segnato, visto che è stato tagliato fuori per il Mondiale per club da Pep Guardiola. E il belga spera di riuscire a convincere Conte. Grealish, 29 anni, dovrebbe però tagliarsi radicalmente lo stipendio, poiché il Napoli gli pagherebbe poco più della metà (al momento prende 17 milioni di euro lordi). Accetterebbe il Napoli per avere la possibilità di essere convocato da Tuchel per i Mondiali 2026. Anche all’Everton piace Grealish, ma l’esterno darebbe priorità all’Italia.