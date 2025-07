Ferrari, per Vigna il futuro di Vasseur non è una priorità. Turrini: “Inquietante, non funziona così”

Sul suo blog: "Non credo nella logica calcistica dei ribaltoni, le scelte debbono arrivare con lungimirante anticipo. Se la Ferrari ha fiducia in Vasseur ne garantisca la permanenza, altrimenti agisca di conseguenza"

Altro weekend, ennesimo appuntamento al di sotto delle aspettative per la Ferrari nella stagione 2025 di Formula 1. In Gran Bretagna – sul circuito di Silverstone – il team italiano ha salvato la faccia solo grazie al quarto posto ottenuto dal padrone di casa Lewis Hamilton.

Se da un lato è vero che il Cavallino Rampante ha conservato il secondo posto nel Mondiale costruttori, addirittura riuscendo a distanziare le ancora più deludenti Mercedes (3a) e Red Bull (4a), dall’altro si tratta di un bilancio che non può bastare per guardare avanti con ottimismo. Lo sostiene anche Leo Turrini, che a margine del fine settimana britannico ha fatto il punto della situazione in casa Maranello.

Turrini fa il punto in casa Ferrari

“Uno spirito aziendalista potrebbe segnalare che il secondo posto tra i costruttori è più solido. Ma poi? Va bene così? No, non va bene. Non può andare bene”, afferma Turrini sul suo blog Profondo Rosso.

Il noto giornalista ci ha tenuto a soffermarsi inoltre su un tema non strettamente legato alle vicende di pista: il futuro di Frederic Vasseur, ancora incerto nonostante il contratto del manager francese scadrà a fine anno.

“Aggiungo che ho trovato curiosa la frase pronunciata ieri nel paddock inglese da Benedetto Vigna, l’amministratore delegato della casa di Maranello. A chi gli chiedeva lumi sul futuro di Fred Vasseur, che ha il contratto in scadenza, il manager ha risposto grosso modo: abbiamo tempo per pensarci. Inquietante, a mio parere”, sottolinea.

Poi il Turrini entra nel merito delle sue considerazioni scrivendo: “No. Non funziona così, in F1. Le scelte su programmi e persone debbono arrivare con lungimirante anticipo. Personalmente non credo nella logica “calcistica” dei ribaltoni, ma mi permetto di insistere. Se i vertici Ferrari hanno fiducia in Fred, ne garantiscano pubblicamente la permanenza a capo della Gestione Sportiva. Se la fiducia l’hanno persa, agiscano di conseguenza. Grazie”.