Eleonora Incardona (la “nuova Diletta Leotta”) “è sexy ma volgare”: polemica tra giornaliste tv

La giornalista di Dazn si difende: "Non rinuncio mai alla mia femminilità, anzi, la uso come un punto di forza. Quando ti senti bene con te stessa, sei pronta a tutto"

La “nuova Diletta Leotta” si chiama Eleonora Incardona. La giornalista esperta di calcio di Dazn – bellissima – è al centro di una polemica mediatica dopo che una collega, Valentina Maceri, e una stilista, Sonja Grau, hanno definito i suoi outfit “volgari”. La polemica è rimbalzata fino in Spagna, su Marca.

Valentina Maceri, giornalista di origini italiane volto della Champions League per l’emittente svizzera BlueSport, ha criticato lei ma anche la stessa Diletta Leotta. Ha pubblicato un libro dal titolo “F** Female Empowerment: The Great Mistake of Modern Feminism”, nel quale parla proprio dello “stile italiano”: “Personalmente direi che il modo in cui le giornaliste si presentano a bordo campo in Italia molte volte è al limite. Credo che le donne debbano essere sexy, ma sempre con stile e classe. Questo a volte manca in Italia. Qui, il principio che il sesso vende è applicato con forza. Se si vuole parlare alla pari con giocatori e arbitri, non è appropriato”.

Eleonora Incardona (che vanta oltre 1,3 milioni di follower su Instagram) si è difesa spiegando che “come mi vesto mi aiuta a esprimere chi sono e a sentirmi sicura di me, anche in ambienti dominati dagli uomini o sottoposti a forti pressioni. Non rinuncio mai alla mia femminilità, anzi, la uso come un punto di forza. Quando ti senti bene con te stessa, sei pronta a tutto”, ha osservato.

Secondo Maceri ha un look “perfettamente accettabile nel tempo libero, a seconda della situazione, ad esempio in spiaggia o al lago. Ma la signora Incardona lavora in azienda, e questo è poco professionale e non ha nulla a che fare con lo stile. Anche una pancia scoperta e quella scollatura profonda non sono adatte al lavoro. Va bene nel tempo libero, ma ognuno dovrebbe decidere da solo in cosa vuole avere successo”.