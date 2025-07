Dov’è finito il montepremi da 1 miliardo del Mondiale per Club?

La Fifa ha distribuito un montepremi di 1 miliardo di dollari alle 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club. Chelsea e Paris Saint-Germain hanno incassato 30 milioni di dollari a testa solo per l’arrivo in finale. Il Chelsea ne ha incassati altri 10 per aver vinto. In totale, “vincendo un torneo precedentemente ignorato da gran parte del mondo del calcio” – scrive il New York Times – il Chelsea ha guadagnato circa 114,6 milioni di dollari. Il punto dell’analisi del giornale americano è proprio questo: alla fine ci guadagnano sempre gli stessi, distorcendo un sistema già distorto.

Il Psg è l’unico altro club ad aver superato i 100 milioni di dollari di incassi. Il Real Madrid, semifinalista, ha incassato 82,5 milioni di dollari. “Nonostante si parli tanto del potenziale redistributivo della Coppa del mondo per club, 623,1 milioni di dollari sono finiti nelle mani di 12 club europei. Dei sette club con i guadagni più alti, sei sono Uefa. L’intruso è la Fluminense, con 60,8 milioni di dollari, pari all’82% dell’intero fatturato del club nel 2024″. “I loro guadagni dal Mondiale per Club sono stati superiori al reddito annuo di 12 club brasiliani di massima serie lo scorso anno”.

“Le squadre Uefa hanno guadagnato in media oltre 50 milioni di dollari ciascuna, anche se Atletico Madrid, Porto e Red Bull Salisburgo non sono riusciti a superare la fase a gironi”.

“Ci vorrà del tempo per capire come i ricavi del torneo di quest’estate influenzeranno il calcio mondiale”, continua il New York Times. “C’è il rischio che i soldi vinti possano distorcere le competizioni nazionali. Per i club, guadagnare ingenti somme relativamente è un vantaggio, ma c’è un certo grado di incertezza su quanto sia eccessivo; se un club riesce a incassare i guadagni del Mondiale per Club e a dominare in patria, si pone il problema di quanto sia stata sana la distribuzione del denaro alle nazioni calcistiche meno abbienti”.