Dietro il licenziamento di Horner la lotta di potere e anche i thailandesi lo hanno mollato (The Athletic)

L'area thailandese della squadra voleva cacciare Horner. La profezia di Jos dopo il sexgate: "Se non va via Red Bull esplode"

Christian Horner è stato licenziato dalla Red Bull. Il dirigente britannico non si sarebbe mai aspettato che questo fosse il finale del suo periodo alla guida del team di Formula Uno. Soltanto il mese scorso, Horner aveva dichiarato di essere al 100% impegnato con la Red Bull Racing, con un contratto in scadenza a fine decennio. In 20 anni, aveva trasformato una squadra in difficoltà, venduta al colosso delle bevande energetiche per una sterlina, in un pilota che ha conquistato il mondo della F1 con livelli di successi senza precedenti.

A gennaio 2005, un trentenne Horner attese nel parcheggio della fabbrica del team mentre l’ex capo della Jaguar veniva licenziato, prima di essere presentato ai dipendenti come il più giovane team principal nella storia della F1, in occasione del cambio di nome in Red Bull Racing. Nel libro “Growing Wings” pubblicato lo scorso anno, Horner rivelò di conoscere solo una persona nella stanza. Nel suo discorso di commiato, mercoledì scorso, Horner conosceva ogni singola persona.

Horner ha definito la notizia uno “shock”, definendo il suo periodo alla Red Bull “il più grande privilegio della mia vita” accolto da un fragoroso applauso dopo un momento di emozione. Era la prova dell’ampio sostegno ricevuto dai dipendenti della Red Bull Racing. Sostegno che era persistito anche a seguito del sexgate che lo aveva riguardato per comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente della Red Bull lo scorso anno. Il reclamo è stato archiviato dopo un’indagine interna. Decisione confermata in appello. Horner ha sempre negato le accuse.

Horner schiacciato dalla lotta austiaco-thailandese per il potere

Athletic riassume:

“Dalla morte del fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, nell’ottobre 2022, la lotta per il potere all’interno della Red Bull Racing si è sviluppata in modo incontrollato tra le due “parti” che possiedono la società madre, la Red Bull GmbH.

La parte austriaca dell’azienda detiene il 49% delle azioni, sotto la supervisione di Mark Mateschitz, figlio ed erede di Dietrich. Il restante – e cruciale – 51% appartiene all’area thailandese di Chalerm Yoovidhya, figlio di Chaleo Yoovidhya, co-fondatore di Red Bull con Dietrich Mateschitz negli anni ’80. Yoovidhya era pro Horner.

Tradizionalmente, le decisioni prese dagli azionisti venivano prese consultandosi con Horner, il consulente di Red Bull Motorsport Helmut Marko (da sempre vicino alla filiale austriaca dell’azienda) e Oliver Mintzlaff, CEO di Red Bull GmbH per i progetti aziendali e gli investimenti. Lo scorso anno, la posizione di Marko è stata messa in discussione durante le indagini sul suo potenziale ruolo nelle fughe di notizie, ma i colloqui con Mintzlaff hanno portato alla sua conferma”.

Verstappen aveva avvertito, quando sono sorti i primi dubbi sul futuro di Marko, che non avrebbe potuto continuare a correre per la squadra se l’austriaco avesse lasciato il team. Dietro le quinte si svolgeva sempre una scomoda lotta per il potere. Il fatto che Horner sia stato ora rimosso dal suo incarico da Red Bull GmbH suggerisce che il fondamentale supporto della filiale thailandese dell’azienda sia venuto meno. “E che vi sia un accordo tra gli azionisti sulla necessità di un cambiamento.

La mancanza di competitività della Red Bull di Horner

Scrive Athletic:

“Verstappen ha portato la sua Red Bull RB21 a due vittorie, offrendo prestazioni magistrali a Suzuka e Imola, strappando la vittoria alle McLaren dominanti. Per il resto, l’incommensurabile talento di Verstappen è stato sufficiente a compensare i difetti della Red Bull. Che si è dimostrata problematica da metà della scorsa stagione. Sergio Pérez si è ritirato alla fine dello scorso anno. La Red Bull ha preferito pagare il suo contratto per il 2025 invece di tenerlo in macchina. Il suo sostituto, Liam Lawson, è durato solo due gare. Poi è stato sostituito da Yuki Tsunoda, che ha totalizzato solo sette punti ed è ancora molto indietro rispetto a Verstappen. Per quanto la Red Bull la verità è che solo l’olandese è riuscito a domarne la natura ostica per conquistare punti con regolarità”.

Fuga dei cervelli



L’incapacità di porre rimedio ai problemi della vettura e di tenere il passo con la McLaren si è verificata anche sullo sfondo di una serie di importanti partenze. L’uscita di scena più eclatante è stata quella di Adrian Newey. Il direttore tecnico, progettista di maggior successo nella storia della F1, si è dimesso dopo 19 anni per passare ad Aston Martin. A questa uscita ha fatto seguito quella del direttore tecnico Rob Marshall all’inizio del 2024, entrato in McLaren come direttore tecnico e da allora determinante per il successo del team. Poi Jonathan Wheatley, direttore sportivo, se n’è andato a fine stagione per diventare il team principal della Sauber. E ancora, il responsabile della strategia Will Courtenay entrerà a far parte della McLaren il prossimo anno come nuovo direttore sportivo. Horner ha costantemente minimizzato il potenziale impatto di queste partenze. E ha esaltato invece la forza della Red Bull e la sua capacità di attrarre nuovi talenti ingegneristici.

L’impatto sul futuro di Verstappen su Horner

Un altro elemento cruciale in questo momento è l’attenzione rivolta al futuro di Verstappen. Mentre continuano le speculazioni su un suo possibile passaggio alla Mercedes, Horner ha sempre liquidato la questione come “rumors” e ha fatto riferimento al contratto in scadenza nel 2028.

Un avvertimento, tuttavia, è che l’olandese ha delle clausole che potrebbero portare a un’uscita anticipata, se lo desiderasse. Sebbene Horner abbia ammesso a Silverstone la necessità di pianificare un’era post-Verstappen, non era un’era che lui ammettesse apertamente potesse realizzarsi presto. Verstappen ha recentemente respinto le domande sul suo futuro. Ma ha anche rinunciato ad affermare con fermezza che correrà per la Red Bull il prossimo anno.