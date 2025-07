Dembélé era considerato pigro e ritardatario, oggi aggredisce gli avversari come prede (Guardian)

"Al Barcellona fu creata una chat Whatsapp solo come promemoria per lui. Chiunque - compreso Deschamps - non credeva che avrebbe mai messo questa intensità in campo"

Il Guardian scrive un’analisi interessante e completa sul ruolo di Dembélé nel Paris Saint-Germain. Un calciatore che sembrava ai margini del calcio che conta per il suo carattere un po’ pigro (forse alla Leao, oseremmo dire ndr) che quest’anno è esploso del tutto perché – oltre a essere incredibilmente forte – sente di appartenere ad un’idea collettiva, quella di Enrique.

Dembélé arrivava sempre in ritardo, ora è il primo che fa preda degli avversari (Guardian)

Scrive così il quotidiano inglese:

Ousmane Dembélé è proprio dietro di te e molto più avanti di tutti, proprio dove Luis Enrique lo aveva sempre immaginato. […] Didier Deschamps, il suo C.t. della nazionale francese, ha detto che essere in ritardo è “una sua piccola abitudine”.

Beh, lo era. Se c’è un ritratto che definisce la squadra del Psg potenzialmente a 90 minuti dalla vittoria, un’immagine che incarna loro e la trasformazione di Dembélé, potrebbe essere quella foto di lui in bilico, arrotolato, al limite dell’area dell’Inter nella finale di Champions League. […] È una scena che si ripete senza sosta, avversari fatti preda. […] Quando Dembélé se ne andò (dal Barcellona ndr) due anni dopo, la rabbia era per come se n’era andato, non per il fatto che se ne fosse andato: c’era talento, lo sapevano tutti, ma la verità era che era stato in gran parte irrilevante e non si lamentavano della sua partenza. Quando il presidente, Joan Laporta, disse che era migliore di Kylian Mbappé, era, beh, proprio da Laporta. Per lo più, la gente rise.

[…] Spostato in posizione centrale, ha segnato più gol in questa stagione che nelle cinque precedenti messe insieme. Ha segnato contro Real Madrid, Liverpool, Bayern, Arsenal e Manchester City. Il suo ruolo è stato decisivo nella finale di Champions League e nella semifinale del Mondiale per Club. È stato il capocannoniere della Ligue 1. Non si dovrebbero comprare i vincitori del Pallone d’Oro, si dovrebbero creare, ha detto Luis Enrique, e forse l’ha fatto.

Luis Enrique ha creduto in Dembélé fin dall’inizio, nonostante gli avvertimenti. Al Barcellona, Gerard Piqué scherzava sul fatto che il gruppo WhatsApp della squadra fosse un utile promemoria per un ragazzo “sempre in ritardo”, e Deschamps diceva che Dembélé avrebbe dovuto stare “attento” a questo aspetto. Ma anche nelle conversazioni private, dove altri temevano che il francese non potesse applicare l’intensità richiesta da un allenatore che può essere estremo, quando francamente si chiedevano se fosse troppo pigro. […]

«Dembélé è sempre stato un fenomeno», ha detto Luis Enrique. «Il punto è che bisogna andare più a fondo per ottenere la versione migliore di Ousmane.» […] Perché i giocatori aderiscono a un’idea, perché Dembélé fa cose che prima non faceva? Per tutto, e perché gli piace . L’uomo che era sempre l’ultimo ad arrivare ora è sempre il primo, così sveglio, così veloce, così vivace che gli altri calciatori non lo vedono arrivare finché non se n’è andato”.