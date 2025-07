C’è un Napoli in uscita: Zerbin e Ambrosino piacciono alla Cremonese. Per Ngonge si lavora sulla formula (Corrmezz)

"Il Toro ha in mente di spendere un milione per il prestito oneroso e sette milioni per il diritto di riscatto di Ngonge, formula che il Napoli vorrebbe trasformare in obbligo"

Per un Napoli che va formandosi con tutti i big confermati e nuovi innesti in arrivo (De Bruyne in primis ma anche Noa Lang, Beukema e tanti altri) c’è un altro Napoli che è pronto a partire. Quello fatto degli esuberi tra giovani e chi non rientra più nei piani di Antonio Conte. Per loro è previsto l’addio, chi in prestito e chi a titolo definitivo, a secondo dei casi. Alcuni giocatori – come ad esempio Gaetano – hanno già trovato una sistemazione definitiva. Presto potrebbe essere la volta degli altri. Il Cagliari segue anche Folorunsho, mentre su Zerbin e Ambrosino ci sarebbe l’interesse della Cremonese. Altri nomi caldi in uscita sono quelli di Ngonge e forse Simeone. A seguire quanto si legge dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Ngonge-Torino, si tratta. Ambrosino e Zerbin nel mirino della Cremonese

“C’è una trattativa aperta con il Cagliari per Folorunsho, la formula è il prestito con diritto di riscatto. La Cremonese ha chiesto al Napoli Zerbin e Ambrosino ma non ci sono stati ancora gli approfondimenti decisivi”.

Per quanto riguarda Ngonge, invece, si discute un inserimento (seppur difficile) nella trattativa per Milinkovic-Savic.

“L’equilibrio finanziario tra l’operazione Ngonge e la clausola di 19,5 milioni di euro per Milinkovic-Savic non è facile da mettere in piedi con il Torino ma le parti ne parlano. Per Ngonge sulle cifre il dialogo è stato fruttuoso. Il Toro ha in mente di spendere un milione per il prestito oneroso e sette milioni per il diritto di riscatto, formula che il Napoli vorrebbe trasformare in obbligo”.