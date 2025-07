Chivu vuole rifare l’Inter, non è possibile che muscoli e pensieri siano scoppiati così a fine stagione (Gazzetta)

L’Inter vuole riprendersi la forza che tutti le attribuivano prima di perdere scudetto, Champions e Mondiali per Club. In questo senso, racconta la Gazzetta, Chivu starebbe lavorando ad una particolare e intensa preparazione fisica, pur essendo la prima volta che di fatto che ne gestisce una per una squadra che dovrà lottare per il vertice. Dai dirigenti la massima fiducia. Sta di fatto che prima ci sarà da risolvere la polveriera creatasi proprio dopo il Mondiale per club con le dichiarazioni di Marotta e Lautaro.

Chivu rifà l’Inter: la preparazione atletica per ridurre gli infortuni dell’anno scorso (Gazzetta)

Scrive così la Gazzetta:

“Cristian Chivu ha ottenuto un doppio lavoro per l’estate: si occuperà un po’ di testa e un po’ di gambe, che notoriamente vanno insieme. L’Inter, che il tecnico romeno ha ereditato prima di volare negli States, aveva spento la luce senza un perché: durante la coda della gestione Inzaghi, i muscoli e i pensieri erano scoppiati, soprattutto nei finali scivolosi di partita. […] Anche così, lo scudetto è scivolato dalla tasca nerazzurra prima di essere raccolto da Antonio Conte […] La società ha, infatti, dato a Chivu e al nuovo staff una precisa consegna: evitare gli errori passati, presentarsi al via del 2025-26 con una preparazione differente. Quella di prima ha svuotato il serbatoio sul più bello.

[…] La nuova Inter deve essere capace di sostenere intensità elevate fino al 90’, anche perché nell’ultimo quarto d’ora in passato è caduto il mondo. Basterebbe restringere il cerchio sulla sola Serie A e le 35 reti subite in totale dalla squadra di Inzaghi: ben 10, poco meno di un terzo, sono arrivate nell’ultimo disastrato quarto d’ora di gioco […] Sono i numeri testardi che fotografano il problema, mentre le conseguenze sono triste storia: il rigore rovinoso di Pedro è arrivato proprio lì.

Dopo bassi carichi settimanali, determinati a garantire brillantezza nella fase centrale della stagione, in cui effettivamente i nerazzurri hanno dato il meglio, adesso si volta pagina […] Le sedute in campo dureranno, infatti, di più, oltre l’ora e mezza come media, e si punterà maggiormente sull’intensità e le alte frequenze. […] La futura preparazione, innovata con dati e intelligenza artificiale, sarà utile anche per portare più in alto la pressione offensiva rispetto alla tradizione. È una tendenza appena intravista nel Mondiale, ma c’è ancora un’estate per sudare con Chivu: al tecnico il compito di dividere le fatiche, togliere qualche minuto ai big sarà un primo passo.