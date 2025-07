Ceccon: «Tutti sognano la vita degli altri, io mi sento diverso. Non ho mezze misure» (Repubblica)

«Passo da "o vinco, o muoio", a "non mi importa se è argento o bronzo". Contento per l'argento? Nì. Ma sono soddisfatto. Dopo l'oro olimpico è difficile trovare nuovi stimoli»

Thomas Ceccon ieri, ai Mondiali di nuoto di Singapore, ha vinto la medaglia d’argento nei 100 m dorso, mancando di poco l’oro. La sua intervista rilasciata a Repubblica.

Ceccon: «Dopo l’oro alle Olimpiadi è difficile volere di più e trovare nuovi stimoli»

Nona medaglia mondiale, la terza nei 100.

«Ma non è d’oro».

È ormai obbligatorio per lei?

«No, ma dispiace perché l’Italia ci teneva e forse questa era l’ultima possibilità. Se fossi venuto qui senza aspettative nessuno si sarebbe lamentato, invece ho dichiarato di voler vincere, quindi mi aspetto che tutti diranno: vedi, non ci è riuscito. Non che me ne importi tanto, anche perché la gente non sa cosa c’è dietro. Dopo aver vinto le Olimpiadi è difficile volere di più, continuare ad allenarsi. È successo anche a Nicolò Martinenghi: è ingrassato 11 chili, ha rivoluzionato la sua vita per trovare stimoli nuovi. E alla fine è tornato, anche lui secondo come me. Vincere i Giochi, cambiare tutto e riuscire a essere in forma l’anno dopo, soprattutto se si hanno meno voglia e motivazioni, non è facile».

Lei cosa ha cambiato?

Ceccon: «Praticamente tutto. Sono stato cinque mesi in Australia e da lì mi sono portato dietro molte cose: il riscaldamento di due chilometri con le pinne, la bici per mezz’ora due volte a settimana post allenamento, alcuni esercizi a secco».

La fame le sta tornando?

«Sono ancora tra i migliori e questo non è mai scontato».

Quindi è felice?

«Se uno guarda la gara in sé, dice solo che sono arrivato secondo. Invece io stavo bene, il tempo è ottimo. È solo il podio che fa la differenza ma il mio obiettivo l’ho raggiunto l’anno scorso a Parigi. Non penso che mi cambi la vita un oro o un argento adesso».

Quindi ha dei rimpianti?

«Di questo 100 sono soddisfatto, il lavoro ha pagato. E anche la medaglia è la mia preferita qui, prima dell’argento in staffetta dove ho fatto la mia seconda miglior frazione a stile e del bronzo nel mio migliore 50 delfino. Poi, se mi chiede se sono contento, rispondo nì. Non ho mezze misure: passo dal dire o vinco o muoio, a pensare che non me ne importa se arrivo secondo o terzo».

L’equilibrio non le appartiene…

Ceccon: «Alcuni colleghi australiani lunedì mi dicevano take it easy, ma come faccio a rilassarmi se ho una semifinale e una finale in venti minuti?».

Essere un polivalente del nuoto è una condanna?

«Tutti sognano la vita degli altri, anch’io di fare una sola gara, vincerla e basta. Se facessi la staffetta il primo giorno, i 100 e poi la staffetta all’ultimo, non sarei io. Anche se è pesante, ho voluto fare il polivalente, è un privilegio, sono fortunato. Mi sento diverso dagli altri».