Cajuste chiede tempo al Napoli: vuole tornare in Premier, Burnley e Crystal Palace interessati (Gazzetta)

Jens Cajuste ha chiesto tempo al Napoli per riflettere sul suo prossimo club. Se dapprima era stato trovato un accordo con il Besiktas, ora si sono fatti avanti due club della Premier, e il centrocampista svedese preferirebbe tornare in Inghilterra dopo il prestito all’Ipswich Town della scorsa stagione.

Cajuste chiede tempo al Napoli: vuole tornare in Premier League

Come riportato da La Gazzetta dello Sport:

Per Jens Cajuste era stata trovata una sistemazione in Turchia, al Besiktas: un milione di prestito e sette con obbligo di riscatto. Ma lo svedese, reduce dall’esperienza con l’Ipswich, è innamorato della Premier e lì vorrebbe tornare: l’interesse del Burnley, neopromosso, l’ha stuzzicato ed il mediano ha chiesto di attendere un poco. In fila ci sarebbe anche il Crystal Palace, soluzione egualmente intrigante, e Cajuste, che non ha assolutamente fretta, preferisce verificare la consistenza di eventuali offerte. Intanto, non dovesse chiudersi alcuna trattativa, potrebbe andare in ritiro.

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di As:

Siviglia e Napoli stanno negoziando il trasferimento di Juanlu Sánchez e qualche calciatore potrebbe entrare nell’operazione attraverso uno scambio. Il Siviglia preferirebbe avere soldi, perché ha bisogno di 15-20 milioni per registrare Adams, Vargas e Alfon; ma è anche aperto alle contropartite. Tra i giocatori offerti ci sono l’attaccante Giovanni Simeone e il centrocampista svedese Jens Cajuste. Simeone, 30 anni, ha ancora un anno di contratto col Napoli e vorrebbe giocare nel club spagnolo. Cajuste punta ad entrare nei piani concreti del Siviglia, dopo che hanno perso due centrocampisti come Saul e Lokonga, ritornati ai loro club dopo i prestiti.