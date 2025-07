Repubblica stronca Baldini ct dell’Under 21: tante bestemmie e pochi risultati, ma è amico di Buffon

Crosetti ricorda che è nato a Massa, non lontano dalla Carrara di Buffon. In gioventù ebbe come allenatore proprio Adriano Buffon papà di Gigi

Repubblica stronca Baldini ct dell’Under 21: tante bestemmie, pochi risultati, ma è amico di Buffon

Repubblica si affida alla penna di Maurizio Crosetti per stroncare la scelta di Gravina (ma forse sarebbe più corretto dire di Buffon) di affidare l’Under 21 a Silvio Baldini.

Bastano poche righe a Crosetti per un ritratto breve ma denso. Dalle 67 bestemmie in una sola partita, “quasi una al minuto escluso il recupero (Empoli-Salernitana, 2001)”, al famoso calcio in culo al collega Di Carlo. Come ricordato ieri anche dal Napolista.

Crosetti aggiunge che Baldini è nato a Massa e ci tiene a precisare “non lontano dalla Carrara di Gigi Buffon”.

Un tipo sanguigno, a volte troppo, come quando ha preteso di rispondere solo alle domande che gli garbavano, uno che una volta impedì ai fotografi di ritrarre la propria squadra, sconfitta. Maleducazione o spirito naif? Baldini è senza dubbio naif assai.

Crosetti nota che in quanto a risultati, non è che stiamo messi benissimo, insomma lontanucci da Guardiola e Ancelotti.

E torna su Buffon (che ha già avuto un ruolo centrale nella scelta di Gattuso):

Ma tra i meriti di Baldini non va dimenticato di avere avuto come tecnico, in gioventù, Adriano Buffon, padre di Gigi che, come capo delegazione azzurra, potrebbe aver messo la parola decisiva per la scelta del suo grande amico Silvio.