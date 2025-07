Anche in Spagna elogiano la coppia De Bruyne-Lukaku: “Vogliono essere temuti in Serie A e in Champions”

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne si sono ritrovati a Napoli e giocheranno insieme in Serie A dalla prossima stagione; i due si conoscono da anni, anche perché sono compagni di squadra nella Nazionale belga. Riusciranno gli azzurri a rimanere al vertice nella lotta per il titolo anche nella prossima stagione?

La coppia De Bruyne-Lukaku: vogliono essere temuti in Serie A e in Champions

Marca scrive:

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono tornati a condividere uno spogliatoio dopo averlo fatto in precedenza al Chelsea durante la stagione 2013-2014 e nella nazionale belga. Ora, le loro strade professionali si stanno convergendo di nuovo. Questa volta, in Italia, a Napoli. Gli azzurri si preparano a questa nuova stagione da vincitori della Serie A e con l’intenzione di ripetere l’impresa dello scorso anno. Per fare questo, si stanno rafforzando in questo mercato estivo e hanno già annunciato Emanuele Rao, Mathias Ferrante, Luca Marianucci, Lorenzo Lucca e Noa Lang. Tuttavia, senza dubbio, il colpo più suggestivo e più emozionante è quello di Kevin De Bruyne, che arriva a parametro zero dopo aver salutato il Manchester City. Il belga ha rincontrato una sua vecchia conoscenza, Lukaku, e la sua missione è abbastanza chiara: aiutare il suo connazionale a livello di gol e diventare insieme un duo temuto in Italia e in Champions League. I numeri dell’attaccante sono stati buoni lo scorso anno, ma vuole renderli ancora migliori in questa stagione e superare i 14 gol. La visione di gioco e la classe di Kevin De Bruyne possono essere di grande aiuto per raggiungere questo obiettivo.

«Ho scelto Napoli per vari motivi. Dal punto di vista della competitività è la piazza migliore per me, qui posso dimostrare ancora le mie qualità. Il Napoli è campione d’Italia, so che sarà un calcio diverso da quello inglese ma sono pronto a fare il massimo. Cambierà il clima, voglio dimostrare di poter giocare ad alti livelli. Quando Manna mi ha illustrato il progetto, sono rimasto molto contento. Ci saranno tante squadre competitive, ma noi vogliamo fare bene su tutti i fronti. Speriamo di arrivare più in alto possibile in campionato e disputare un buon torneo. Devo adattarmi bene a questa nuova realtà, cambia parecchio rispetto al City. Avrò tempo per adattarmi».

«Prima di accettare ho chiamato sia Lukaku che Mertens per sentire le loro opinioni. Mi hanno dato informazioni, ma alla fine la decisione è stata mia, presa insieme alla famiglia. Romelu è rimasto molto contento quando ha saputo che sarei venuto qui. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, è un’amicizia stretta. Siamo stati insieme anche 2-3 mesi al Chelsea, oltre alla Nazionale. Sono rimasto sorpreso di avere il numero 10 in allenamento, sapevo che era stato ritirato per Maradona. Un bel gesto da parte della società ma non credo che mi darà ancora più responsabilità. Quando si gioca in una squadra come il Napoli c’è già tanta pressione. Qui si vuole vincere, c’è tanta pressione. Maradona è una leggenda, ha fatto la storia ma io sono De Bruyne e voglio essere me stesso».