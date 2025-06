Wolff: «Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton»

Al podcast Hot Pursuit di Bloomberg: «Difficoltà in Ferrari? È un inglese paracadutato in un team completamente italiano, tutti hanno bisogno di un periodo di adattamento»

79 punti in 10 Gran Premi: è il bottino racimolato da Lewis Hamilton nei primi mesi della sua nuova esperienza in Ferrari. Un bottino abbastanza deludente, tanto da far pensare ad appassionati ed addetti ai lavori che il britannico abbia smarrito la brillantezza dei tempi migliori (al netto di una vettura – la Sf25 – poco prestante per competere ai vertici). Ma quanto c’è di vero in questa teoria?

Poco. Almeno secondo chi ben conosce il britannico ed è stato suo ‘compare’ di trionfi alla Mercedes. Ovvero Toto Wolff, team principal della compagine di Brackley, il quale ha analizzato il momento che sta attraversando Hamilton al podcast Hot Pursuit di Bloomberg.

Leggi anche: C’è una Ferrari senza Vassuer (con Coletta) che trionfa a Le Mans. Quella con Vasseur è un disastro

Hamilton e l’inizio in salita con la Ferrari: l’analisi di Toto Wolff

«Ovviamente una persona come lui ti manca, ma siamo ancora amici stretti. Ci eravamo promessi questo, ma anche di essere duri in pista, senza usare i guanti, perché lo dobbiamo ai nostri team. Passiamo ancora del tempo insieme e viaggiamo insieme», ha esordito l’austriaco riferendosi al suo rapporto con Lewis.

«Non si disimpara a guidare velocemente. Solo nel 2021 è stato grandioso. Con il cambio regolamentare è andato un po’ più in difficoltà. Ma le sue prestazioni sono ad un livello davvero alto», ci ha tenuto a sottolineare. Poi è entrato nel merito dell’avvio dell’esperienza ferrarista: «Cambiando team, non perdi improvvisamente le tue qualità. Tutti hanno bisogno di un periodo di adattamento, c’è una macchina diversa e un diverso Dna per la guida della macchina, un nuovo team di ingegneri con cui iniziare a lavorare insieme. Poi è un team completamente italiano e lui è un inglese paracadutato lì».

E la chiosa finale fa ben sperare i tifosi della Rossa: «Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton». Staremo a vedere.