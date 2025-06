Weah e McKennie bocciano il cibo italiano: «Si mangiano sempre le stesse cose: pasta, pizza, pesce»

«In America non è così, anche gli hamburger in due posti diversi sono completamente diversi. Tutto ciò che facciamo noi americani, è migliore»

Non capita spesso di sentire critiche alla cucina italiana, spesso celebrata come una delle migliori al mondo. Eppure, due calciatori della Juventus, Timothy Weah e Weston McKennie, sono riusciti nell’impresa di sollevare un piccolo terremoto mediatico esprimendo un giudizio piuttosto duro e decisamente impopolare sul cibo del Belpaese.

Le parole, destinate a far discutere, sono arrivate in un contesto apparentemente leggero e informale, in cui i due statunitensi si sono trovati a dover scegliere tra “grigliata americana” e “bistecca alla fiorentina con carne di Fassona”. Durante una puntata del format ufficiale “Talk With Us” pubblicato sul canale YouTube della Juventus McKennie ha dichiarato:

«American barbecue, non c’è nemmeno da chiederlo! C’è qualcosa di meglio? Neanche a parlarne».

Timothy Weah ha poi rincarato la dose, aggiungendo con fare provocatorio:

«Cos’è una bistecca? Non so nemmeno cosa sia, onestamente. È solo una ‘steak’!».

Ma il commento più tagliente è arrivato poco dopo, quando Weah, scherzando, ha ammesso di essersi autocensurato per evitare critiche da parte dei tifosi italiani:

«Stavo per dire qualcosa di forte, ma non mi va di aprire un dibattito… Diciamo che il cibo italiano è così così. C’è del lavoro da fare? Sì».

McKennie ha poi motivato il suo punto di vista:

«Il problema è la varietà. In Italia la qualità è altissima, ma ovunque vai trovi sempre gli stessi piatti: pasta, pizza, pesce. Negli Stati Uniti, se vai in due locali simili, lo stesso hamburger può avere un gusto completamente diverso. In Italia no».

Il siparietto si è concluso con una battuta finale tra i due che ha acceso la miccia sui social:

«Tutto quello che facciamo noi americani, comunque, è migliore».