Viva Del Piero e il suo manifesto contro l’ipocrisia: «Chi è di Juve o Milan non può mai tifare Inter»

Era ora che qualcuno lo dicesse. Ci ha pensato Alessandro Del Piero, sabato sera in occasione della finale di Champions League tra Inter e Psg. L’ex fuoriclasse e bandiera della Juventus, presente all’Allianz Arena di Monaco di Baviera in qualità di talent della Cbs, non ha fatto melina. Non ha aderito alla mozione Buffon che, in veste istituzionale, si è scagliato contro il tifo contro: «È da piccoli uomini». Del Piero ha decisamente imboccato un’altra direzione. Gli è stato chiesto in maniera diretta per chi tifasse in questa circostanza. E Alex non si è sottratto, mettendo da parte perbenismi e il classico cliché secondo i quali bisogna parteggiare per una squadra della propria nazione.

Del Piero dà un calcio all’ipocrisia: le sue parole hanno colpito

«Di solito fino alla finale tifiamo per le squadre del nostro paese, poi ognuno va per la propria strada. Avere una squadra italiana che raggiunge la finale è una grande cosa ma tifare per loro non è una cosa possibile. Soprattutto se sei del Milan o della Juve. Significherebbe essere ipocriti, dai, diciamo la verità. Per essere corretti aggiungo che non si tifa contro l’Inter ma si sostiene il Psg. D’altronde Donnarumma è italiano e poi ci sono Kvara, Marquinhos e altri calciatori che hanno giocato in Italia».

Non solo Milan o Juve da lui citate, ma quasi l’intera Italia calcistica, tranne i tifosi dell’Inter stesso, sabato erano schierati a favore di una sola squadra: il Psg. Chiedere, ad esempio, anche ai tifosi del Napoli. A seguire un post su “X” con le sue dichiarazioni.