Villeneuve: «La Ferrari non ascolta Leclerc, non si fida di lui. Allora cambi pilota»

Jacques Villeneuve ritiene che la Ferrari non riponga grande fiducia in Charles Leclerc. Ne è convinto perché il team di Maranello, spesso, non dà retta al monegasco quando è il momento di decidere le strategie durante la gara (è successo anche nell’ultimo weekend in Canada). Una situazione controversa che l’ex pilota canadese ha commentato senza peli sulla lingua e sparando la sua ‘sentenza’ finale.

Villeneuve e la scarsa fiducia della Ferrari in Leclerc

«A Montreal è successo qualcosa di molto strano», ha esordito il canadese a BetVictor. «Leclerc ha dato indicazioni chiare sulle sue gomme e, dopo la gara, si è visto che aveva ragione ma credo che lo si potesse vedere anche durante la gara. Era ovvio… non sempre lo è, ma quella volta lo era. Quindi, ha detto alla squadra di ascoltare e la risposta dell’ingegnere è stata semplicemente ‘ok’. Sembrava che dicesse ‘hai ragione, facciamo così’, ma poi non l’hanno ascoltato», ci ha tenuto a sottolineare.

Leggi anche: Rosberg: «In Ferrari tanti decidono e nessuno sa cosa fare»

«Hanno fatto comunque quello che volevano», ha continuato il campione del mondo 1997. «Dal muretto Ferrari hanno fatto rientrare Leclerc ai box e poi lui ha chiesto come mai l’avessero fatto visto che gli aveva spiegato cosa stava succedendo in pista. E loro hanno risposto che pensavano ‘che fosse meglio così’. Dov’è la comunicazione con il pilota? Qual è stata la discussione? Si sono davvero interessati a ciò che il pilota provava o alle informazioni che gli stava dando? Ovviamente no, e invece il pilota aveva ragione», ha ribadito il figlio d’arte nordamericano. Che infine ha sentenziato: «Leclerc aveva ragione, ma se la Ferrari non si fida di lui o non crede in quello che lui dice, allora dovrebbe cambiare pilota. Altrimenti, inizino a fidarsi e a credere in lui».