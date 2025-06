Una volta c’erano i provini, adesso i baby-campioni monetizzano sui social (L’Equipe)

“Sono il prodotto del loro tempo. A partire dalla Generazione Alpha, un’orda di influencer del calcio con la faccia da bambino ha invaso i social media. A loro agio davanti a una telecamera quanto con la palla tra i piedi, spinti da genitori fortemente motivati ​​e desiderosi di trasformare i propri figli in stelle”. Se una volta il sogno di diventare calciatore passava per provini e scuole calcio adesso, manco a dirlo, passa per un post sui social, per un reel, per l’attenzione di migliaia o milioni di utenti su internet. È un fenomeno enorme, raccontato da L’Equipe in un lungo approfondimento.

“Nel profondo del Finistère, il Quimper Ergué-Armel FC, un club familiare, annovera uno di questi mini-influencer tra i suoi Under 14: Furkan Demir (16.000 follower su Instagram). L’adolescente, promosso dal padre, promuove il culto dell’individualismo. “Una volta ci hanno chiesto di metterlo a destra perché suo padre voleva filmarlo da quel lato!” “, dice Grégory Relot, il suo allenatore. “Ci rido, ma di recente uno dei nostri giocatori si è presentato a una partita con un abito stravagante per scattare delle foto”.

Sta diventando un problema, anche per i club. “Paradossalmente, sui social media, non sono necessariamente i calciatori migliori ad avere più successo, ma i più “carismatici o quelli con cui i giovani si identificano maggiormente”, spiega Joseph Godefroy, sociologo e autore della tesi “Influencer Under the Influence”.

Tra i più famosi su TikTok ci sono Arat Hosseini e Valeri Kostov che, a soli 12 anni, vantano milioni di follower. Dietro, ovviamente, ci sono gli adulti. Prendiamo Kostov, che conta quasi 3,5 milioni di follower. “Nel bel mezzo del Covid, Boris Kostov ha intuito una buona opportunità: filmare e condividere i progressi del figlio di 7 anni, appassionato di dribbling, dall’angusto giardino di famiglia. Inizialmente riluttante, l’erede alla fine ci ha preso la mano. “Avevo visto questo tipo di contenuti e volevo provarli con lui. All’inizio non ha funzionato molto bene, ma man mano che continuava a essere attivo, è diventato un successo. Gestire questo account è quasi diventato un lavoro a tempo pieno“.

La popolarità di questi giovani giocatori si estende spesso oltre i confini virtuali. “Quest’estate, Amir è andato in Algeria. In barca e per strada, molti bambini lo hanno riconosciuto e hanno chiesto foto. I miei genitori sono rimasti stupiti nel vedere che piccola star dei social media fosse”, ricorda il fratello maggiore.

“Con la luce dei riflettori portata dai social media che rende tutto più facile, osservatori e agenti sono in agguato. È ciò che la maggior parte di queste mini-stelle sta cercando. “Siamo stati contattati da squadre brasiliane e da agenzie spagnole, francesi e polacche”. “Per ora è troppo giovane”, assicura Boris Kostov.

“Il bambino diventa un prodotto. C’è manipolazione e controllo da parte dei genitori, che gli danno l’illusione di essere il centro del mondo. Questo può isolarlo socialmente. Se spingo la cosa all’estremo, può trasformarsi in abuso”, analizza lo psichiatra infantile Thierry Delcourt.

“All’età in cui impariamo a recitare poesie – continua L’Equipe – questi influencer tascabili trasmettono messaggi promozionali scritti con cura, con una calligrafia da adulti, e indossano un costume da bambino-sandwich. Prima di Natale, sul suo canale YouTube, Kostov Jr., ad esempio, ha promosso un visore per la realtà virtuale: 340 secondi di pubblicità accompagnati da un codice promozionale di sconto del 20% (per un importo che il padre preferisce non rivelare, perché “stiamo parlando di un bambino”).

Come nel caso di Valeri, diversi marchi non esitano a mettere queste star al centro della loro strategia di marketing. “O li contattiamo noi, o sono i genitori a contattare noi. In cambio di un video, offriamo loro prodotti e il 20% delle vendite generate dalla loro connessione. Per loro, è una fonte di reddito aggiuntiva”, spiega Vilius Petkevicius, co-fondatore del produttore di attrezzature FPRO.

“Con il denaro, il rapporto genitore-figlio può trasformarsi in un rapporto datore di lavoro-dipendente. “A differenza della prima ondata di influencer intorno al 2016, la nuova generazione ha un chiaro desiderio di intraprendere una carriera”, conferma il sociologo Joseph Godefroy.