Taremi non riesce ad andare al Mondiale per club, è bloccato all’aeroporto di Teheran (Equipe)

Attualmente accadono nel mondo tensioni ben più serie di quelle che si avvertono per una partita di calcio internazionale. La guerra aperta delle ultime ore tra Iran ed Israele sta scuotendo l’intero mondo occidentale e non solo. Tra le tante criticità ve n’è una (di portata infinitesimale) che riguarda un calciatore dell’Inter, l’iraniano Mehdi Taremi. Dato il blocco aereo sul Paese – come racconta l’Equipe che riporta la Gazzetta – l’attaccante sostituto di Thuram e Lautaro non potrà partire a seguito della squadra di Chivu. Di seguito quanto analizzato dal quotidiano francese.

Taremi bloccato in Medio Oriente, non parteciperà ai Mondiali (Equipe)

“Le tensioni in Medio Oriente impediranno a un giocatore dell’Inter di partecipare al Mondiale per Club (14 giugno-13 luglio)? Nulla è definitivo, ma per ora lo è. L’attaccante iraniano Mehdi Taremi, rientrato in patria per alcuni giorni, è rimasto bloccato all’aeroporto di Teheran mentre cercava di raggiungere i compagni di squadra negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport .

Lo spazio aereo iraniano è stato chiuso durante la notte tra giovedì e venerdì a seguito degli attacchi israeliani contro le strutture militari e nucleari iraniane di venerdì. Nessun aereo può decollare dal Paese fino a nuovo avviso. L’Inter potrebbe quindi dover rinunciare al suo attaccante trentaduenne per la competizione, sebbene la data della prima partita dei nerazzurri, il 18 giugno a Los Angeles contro il Monterrey, lasci un certo margine”.

Proprio la Rosea aveva così spiegato la situazione stamane:

“L’Inter è in contatto costante con Taremi e nelle prossime ore si cercherà una soluzione, non facile in questo contesto, per farlo partire: anche se l’iraniano vorrebbe presto raggiungere i compagni, ci sono ragioni di sicurezza ben superiori al Mondiale per Club. Al momento Chivu potrà, quindi, contare davanti sulla solita ThuLa, alle spalle della quale c’è solo Sebastiano Esposito più Valentin Carboni, reduce però da lunghissimo stop. Il fratello di Sebastiano, Pio, sta invece recuperando dal suo infortunio muscolare e dovrebbe tornare solo per la terza sfida al River Plate”.