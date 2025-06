Sinner si prepara a Wimbledon accendendo un fiammifero con un servizio a 200 all’ora (ma è un fake?)

Jannik Sinner esordirà a Wimbledon 2025 martedì 1 luglio. Intanto, ieri c’è stato un allenamento tra numeri 1 al mondo con Alyna Sabalenka.

Ma prima di cominciare, come racconta il quotidiano Libero, Jannik ha giocato con un fiammifero posto dall’altra parte della rete. Il video è diventato virale sui social, anche se la parte della battuta del tennista e della successiva accensione del fiammifero sembra essere un fake, tanto da non essere re-postato neanche dall’account ufficiale dell’Atp.

Sinner si prepara a Wimbledon colpendo un fiammifero con un servizio

Libero scrive:

Il torneo di Sinner, che ha preso in affitto una villa accanto ai campi da gioco dove vive con tutto il suo staff, si rilassa, cucina, dorme 10 ore al giorno, inizierà psicologicamente domani alle 11 del mattino, all’ora dei sorteggi: gli allenamenti del numero 1 del mondo hanno preso il via lunedì sui campi secondari, quando ha incrociato il suo amico-nemico Nole Djokovic. Un saluto di circostanza con il serbo mentre con Alyna Sabalenka ha giocato a chi colpiva prima un tubo di palline posto al centro di un dei campi. Per la cronaca ha vinto la bielorussa e Jannik con tutto lo staff ha pagato pegno con una serie di flessioni. Ieri, per dirne un’altra, prima di iniziare gli allenamenti seri, ha posto un fiammifero spento dall’altra parte della rete e, con un servizio a 200 all’ora, l’ha sfiorato e l’ha acceso. Come un pistolero in un spaghetti western. Psicologicamente pare davvero sereno e rilassato. Pronto a mangiare l’erba del santuario del tennis.