Postecoglou simbolo geniale di questo calcio costruito sulle stronzate e sul culto della personalità (Guardian)

Vorremmo essere lì, quando Ange Postecoglou apre il Guardian e legge il pezzo che dedica al suo licenziamento Jonathan Liew, il suo editorialista più brillante. Un massacro.

Liew parla di licenziamento trionfale.

“Forse solo in questo universo – l’universo della post-verità – un’impresa del genere era concepibile”.

“Forse non c’è mai stato un allenatore migliore nel definire i propri termini di successo; un regno manageriale così evidentemente costruito su un imponente silos di stronzate a potenza nucleare”.

Liew rinfaccia a “Angeball” tutte le suddette “stronzate”. Le mette in fila. Un elenco meraviglioso in cui diceva tutto e il contrario di tutto fino alla versione “Postecoglou 2025. L’allenatore che prometteva di attaccare in ogni circostanza, che disdegnava l’effetto trasformativo di un singolo trofeo, ha appena vinto un trofeo con il possesso palla più basso mai registrato in una finale europea perché a volte – come ha detto a Bilbao – “bisogna cambiare approccio”.

“L’ipocrisia è ciò che ci rende umani. Rileggete tutto ciò che ho scritto su Postecoglou negli ultimi due anni e sono sicuro che lo troverete pieno di contraddizioni compromettenti. Postecoglou esercita un fascino duraturo, il magnetismo animale del vero ideologo. Arrivò in Premier League senza una grande reputazione o un curriculum di gioco alle spalle. Tatticamente, ha offerto ben poco di innovativo, se non un dogma intransigente e incalzante, in cui l’unica soluzione a ogni problema è credere ancora di più nel dogma. Il dogma vincerà i tuoi duelli. Ti eviterà calci piazzati. E se non ci riesce, in definitiva è colpa tua per non averci creduto a sufficienza. In un certo senso, Postecoglou ha segnato la continuazione dell’asse Mourinho-Conte: l’ultimo di una serie di allenatori convinti che i propri principi fossero più forti e validi di quelli del club, determinati a dimostrare al mondo che il Tottenham era malato terminale, eppure solo loro avevano la cura”.

“Questo è sempre stato il vero superpotere di Postecoglou: il culto della personalità, la capacità di rendere le parole vere semplicemente pronunciandole, di costruire castelli e cittadelle di stronzate, un apparato demagogico così potente e affascinante da soppiantare ogni logica precedente”.

È il calcio di quelli come Postecoglou

“Il che – e senza voler fare giudizi morali – è piuttosto interessante, no?” Perché alla fine, ha davvero vinto l’Europa League: “Colpo di scena: la stronzata funziona. Non si tratta di una truffa a buon mercato. Questo è talento, così come lo sono le sostituzioni o la capacità di organizzare una sessione di allenamento a squadre ridotte. E ciò che rivela – forse “indica” è un termine più appropriato – è quanto il calcio moderno sia essenzialmente un atto di persuasione. Le stronzate degli agenti. Così come quelle di analisti, addetti al marketing e giornalisti. Un intero settore costruito sulla pura abilità narrativa, la capacità di inventare cose al volo e coinvolgere le persone. Ciò che conta non è ciò che dici, ma la convinzione con cui credi che sia vero in quel momento”.

“Il calcio non ha carenza di sognatori sfigati, club che si sono persi la corsa all’oro, tifosi il cui unico vero desiderio è quello di provare di nuovo qualcosa. Marsiglia, Roma, Benfica, Schalke, West Ham. C’è ovviamente dell’ironia in tutto questo. Nel suo personal branding meticolosamente curato, Postecoglou ama spesso dipingersi come un reietto, un outsider, un controculturalista, un perdente incallito. Ma nel suo affidarsi a chiacchiere e persuasione, spacconate e bluff, è in realtà un fenomeno calcistico molto moderno. Questo è il mondo di Ange adesso, e ci stiamo tutti prendendo in giro”.