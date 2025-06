Pogba invece di criticare la Juventus, pensasse a quanto talento ha sprecato (Il Giornale)

"Ha trascorso più tempo in infermeria che sul prato, non sono mancate le situazioni ambigue e i colpi di testa: nel 2022 non si operò seguendo il parere di uno sciamano"

Vicenda Pogba. Il Giornale decide di non “perdonare” al francese le sue uscite non felici contro la Juventus, responsabilizzata dal centrocampista di non averlo sostenuto durante il periodo di squalifica per doping. Pogba – che già allo United (che però ultimamente ha la coccarda dello spreco del talento) era diventato una meteora – non incide da anni ed anche nell’anno passato aveva avuto comportamenti ambigui.

Pogba ci ha messo del suo per sperperare un talento unico (Giornale)

Di seguito un estratto dell’analisi:

“Dopo 18 mesi di squalifica per doping (pena ridotta dai quattro anni iniziali), il francese ci è andato giù pesante contro la società per la quale ha giocato in due occasioni, l’ultima tra il 2022 e il 2023 quando ha poi dovuto interrompere una carriera a dire il vero mal gestita per non dire sprecata […]

Detto che la Juventus non ha replicato e non lo farà, d’ora in avanti sarà solo il campo a parlare. Senza dimenticare però che Pogba ci ha messo del suo a sperperare un talento unico: già ai tempi del Manchester United, prima del suo ritorno a Torino, erano stati infatti più i mesi trascorsi in infermeria che sul prato. Poi, una volta (ri)sbarcato in Italia, non erano mancati i colpi di testa e le situazioni ambigue: tra i primi, l’assurda decisione presa nel luglio 2022 di non operarsi al menisco – su consiglio di uno sciamano – per seguire una terapia conservativa che non avrebbe poi dato esito positivo. Tra le seconde, i quattro uomini armati che avevano provato a fare irruzione alla Continassa per minacciarlo e ricattarlo: meglio pensare al futuro”.