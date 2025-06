Parigi il portafortuna di Errani e Paolini: trionfano al Roland Garros, primo Slam vinto in coppia

Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più. Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, la Billie Jean King Cup con l’Italia e l’oro alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate, oggi hanno trionfato al Roland Garros, sempre nella capitale parigina. Per la coppia si tratta del primo Slam.

Hanno battuto 6-4, 2-6, 6-1 la serba Krunic e la kazaka Danilina.

Paolini: «Grazie a Sara Errani sono migliorata, è un’ispirazione»

Dopo la vittoria, la Paolini ha espresso parole di stima nei confronti della sua compagna di gioco:

«Complimenti alle nostre avversarie, hanno giocato un gran torneo. Esprimendosi così faranno altre finali. Un grazie al nostro team, siamo insieme da 20 giorni e ci divertiamo sempre. Grazie ad Amelie Mauresmo e all’organizzazione, giocare qui è stupendo. Grazie al pubblico italiano, siete pazzeschi e grazie per essere qua. Sono felicissima, lo scorso anno avevo perso in finale e stavolta invece ce l’abbiamo fatta. Grazie a Sara, sei una grande campionessa e una persona ancor migliore della giocatrice che sei. Mi hai migliorata, per me sei una leggenda e un’ispirazione».

Ha aggiunto Sara Errani:

«Per me è davvero tanto difficile, innanzitutto complimenti alle nostre avversarie. Grazie a tutti per essere qui, per me questo è il campo più importante al mondo, qui ho i miei ricordi più preziosi. Grazie ad Amelie Mauresmo, ci sentiamo sempre a proprio agio nonostante i giorni lontano da casa. Grazie a Jasmine per la sua energia positiva, sono felice di dividere questa gioia con lei. Siamo fortunate ad avere nella nostra vita un team come il nostro. Vincere uno Slam è eccezionale, un grazie anche alla mia famiglia e al tifo che c’è stato qua a Parigi. Vedremo cosa ci proporrà il futuro».