Errani e Paolini in finale di doppio. La domanda è: Errani è la più grande doppista di sempre?

Le campionesse in carica continuano a volare sulla terra rossa di Roma: nelle prossime ore, appuntamento con la storia per entrambe

Continua la cavalcata di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2025. La coppia di tenniste azzurre ha staccato il pass per la finale superando per 6-4, 6-4 il duo russo formato da Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Leggi anche: Musetti il tennista che sognava di fare l’attore, il suo gioco evoca un’altra epoca (Marca)

Internazionali, Errani e Paolini volano in finale

Per Errani si tratta della quinta finale in doppio al Foro Italico di Roma, dopo quelle raggiunte nel 2012, 2013 e 2014 con Roberta Vinci e nel 2024 proprio con Paolini. Per quest’ultima invece si tratta della seconda, in attesa dall’altra finale, in singolare, che giocherà domani – ore 17 – contro la statunitense Coco Gauff.

Errani, che nella Capitale ci ha trionfato nel 2012 e nel 2024, il tris rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una carriera semplicemente leggendaria. I suoi numeri ci raccontano di 9 titoli in singolare e di un best ranking di numero 5 al mondo, ma è in doppio che Sarita ha dato il meglio di sé: oltre il numero 1 raggiunto nel 2012, abbiamo 33 titoli, di cui 5 slam (li ha vinti tutti e 4); una medaglia d’Oro olimpica (sempre con Jasmine); 4 medaglie d’Oro tra Fed Cup e Billie Jean King Cup; mentre in doppio misto ha vinto lo Us Open 2024. La palermitana, lo ricordiamo, ha annunciato il suo ritiro dal singolare dopo il Roland Garros. Il doppio, invece, lo praticherà almeno fino a fine anno.

La domanda è: Sara Errani è la più grande doppista di sempre?