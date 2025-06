Oltraggio: smantellano i campi da tennis di Londra 2012 per farne tutto padel (Telegraph)

Oltraggio: vogliono smantellare i campi da tennis costruiti per le Olimpiadi di Londra del 2012 per sostituirli con… campi da padel. Il Telegraph rivela che il Lee Valley Hockey & Tennis Centre del Queen Elizabeth Olympic Park spenderà quasi 500.000 sterline, in parte finanziate dai contribuenti, per convertire i suoi quattro campi da tennis coperti in sette campi da padel doppi e due campi da padel singoli. Il passo dei tempi.

“Il radicale rinnovamento della struttura, scrive il giornale – arriva 11 anni dopo la sua apertura al pubblico, in seguito a un restauro da 30 milioni di sterline, e pochi giorni prima dell’inizio di Wimbledon. L’iniziativa, che costringerà migliaia di tennisti a utilizzare i sei campi all’aperto del sito per tutto l’anno o a cercare una struttura al coperto altrove. La decisione è stata denunciata dalla Lawn Tennis Association e dagli utenti del centro che martedì hanno lanciato una petizione su change.org chiedendo alla “Lvrpa”, un ente pubblico in parte finanziato da un’imposta comunale, di “rinunciare” alla decisione. Tra i firmatari c’è anche Andy Murray.