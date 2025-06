Musah prenderà il posto di Billing, per 25 milioni sarà la prima alternativa alle mezze ali (Gazzetta)

La Gazzetta scrive dell’operazione lampo che sta portando il milanista Musah (22 anni, nazionale statunitense) al Napoli.

Scrive la Gazzetta:

E mentre gli avvocati delle due parti sigillavano gli accordi, Manna e De Laurentiis si concentravano sull’affare Musah con il Milan. Che ha subito un’accelerata clamorosa nel primo pomeriggio di ieri e che in breve tempo ha portato a un accordo di massima tra le parti: al Milan andranno circa 25 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale. Oggi è atteso un nuovo contatto per la fumata bianca definitiva. Numericamente, Musah prenderà il posto di Billing, che ha giocato poco ma che è stato comunque determinante per lo scudetto, con quel gol all’Inter che ha di fatto tenuto in vita le speranza del Napoli a inizio marzo. Musah sarà la prima alternativa alle mezzali, ora bisognerà capire chi sarà il titolare a destra.

Musah-Napoli, trattativa in stato avanzato. Si può chiudere nelle prossime ore (Di Marzio)

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa tra Musah e il Napoli che sarebbe in stato avanzato. A seguire quanto riportato pochi minuti fa sul proprio account “X”.

“Tra Musah e il Napoli contatti continui per chiudere nelle prossime ore: operazione sulla base di 25 milioni di euro e trattativa in stato molto avanzato. Lo statunitense sostituirebbe Billing, che non verrà riscattato”, scrive il noto collega.

