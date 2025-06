Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio).

Giornata intensa di calciomercato per il Napoli. Gianluca Di Marzio scrive che è il giorno di De Bruyne, “gli ultimi dettagli in giornata”, quindi si dovrebbe arrivare alla chiusura e all’ufficialità del fuoriclasse belga che ieri sera ha segnato la rete decisiva del 4-3 contro il Galles.

Oggi è stata la giornata di Marianucci e delle sue visite mediche.

E poi c’è la notizia di Fabrizio Romano, ossia che Milan e Napoli stanno parlando di Musah centrocampista che piace a Conte e che verrebbe di corsa a Napoli. Il centrocampista ha appena 22 anni e vanta già 47 presenze nella nazionale statunitense. Il Napoli lo cercava già lo scorso anno.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Napoli are in talks with AC Milan to sign Yunus Musah as new midfielder.

Antonio Conte appreciates the player and club to club discussions are now underway.

Musah, keen on joining Serie A champions with personal terms not an issue. 🇺🇸 pic.twitter.com/MGYikX3RYU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025