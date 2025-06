Mondiale per club, le squadre brasiliane battono le europee e smontano la bufala che si gioca troppo

A distanza di meno di ventiquattro ore dalla vittoria del Botafogo sul Paris Saint-Germain (prima vittoria in gare ufficiali di una squadra brasiliana contro una europea dopo dodici anni e mezzo) il Mondiale per Club fa registrare un’altra vittoria di una compagine brasiliana (il Flamengo) ai danni di una del vecchio continente (il Chelsea). La gara è terminata sul punteggio di 3-1 con i londinesi che si erano portati in vantaggio dopo appena dodici minuti e i carioca che l’hanno ribaltata nella ripresa grazie alle marcature dell’esperto attaccante esterno Bruno Henrique, dell’ex difensori di Juve, Manchester City e Real Madrid Danilo e del giovane attaccante classe 2025 Wallace Yan.

A chi, al fine di giustificare gli insuccessi fin qui fatti registrare dalle formazioni europee al cospetto delle brasiliane (alle suddette vittorie si aggiungono i pareggi tra Palmeiras e Porto e quello tra Fluminense e Borussia Dortmund), sostiene che le squadre europee stanno disputando il Mondiale per Club a fine stagione e quindi scariche al contrario di quelle brasiliane che invece hanno iniziato il campionato ad aprile, si fa sommessamente notare che le squadre brasiliane, prima del campionato nazionale, sono state impegnate nei campionati statali (che si disputano da febbraio ad aprile). Aggiungiamo che i “rubronegros” del Flamengo, sono arrivati al Mondiale per Club con trentacinque gare ufficiali disputate da febbraio a giugno, così suddivise: undici in campionato, sei in Copa Libertadores, due in Copa do Brasil, una in Supercopa do Brasil e quindici nel campionato carioca (undici nella prima fase più semifinale e finale in gare di andata e ritorno).

Mondiale per club, la classifica di chi gioca di più: le europee sono dietro

Volendo estendere il discorso all’ultimo anno si nota che tra le trentadue squadre che prendono parte al Mondiale per Club, quella che ha disputato il maggior numero di gare negli ultimi dodici mesi è proprio il Flamengo con settantotto incontri nelle gambe, seguito dalle altre tre squadre brasiliane: il Botafogo a quota settantatré, il Fluminense a settantadue e il Palmeiras con settanta partite giocate nell’ultimo anno.

La prima tra le squadre europee impegnate nella competizione iridata è il Real Madrid con sessantadue incontri, seguono l’Inter con cinquantanove, il Paris Saint-Germain a quota cinquantotto e le due inglesi Manchester City e Chelsea con cinquantasette partite disputate negli ultimi dodici mesi (ventuno in meno dei carioca del Flamengo).

Pertanto la favoletta secondo la quale le squadre europee stanno brillando di meno rispetto alle brasiliane (che, in totale, nei sette incontri fin qui disputati hanno conseguito cinque vittorie e due pareggi), raccontatela a chi crede ancora alla Befana e a Babbo Natale (o a chi ha conoscenze calcistiche che si fermano ai propri confini).