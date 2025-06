Mertens: «La cosa più difficile per me sarà dire a Ciro che ce ne andiamo dal Galatasaray, parla turco meglio di entrambi»

«Sono stati tre anni fantastici, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche nella mia vita. Io e la mia famiglia ci siamo adattati alla Turchia , abbiamo amato il popolo turco e siamo stati molto felici a Istanbul. È stata una bella esperienza per noi».

Il gol più importante al Galatasaray? «Quello è segnato nella partita contro il Fenerbahce. Me lo dicevano sempre qui: ‘Se non segni contro il Fenerbahce, non puoi essere un eroe!’. Quindi ho fatto il necessario e sono diventato un eroe. Il momento più difficile, non l’ho ancora vissuto! Senza dubbio, la cosa più difficile per me sarà dire a Ciro che ce ne andiamo dal Galatasaray. Non credo che potremo dirglielo finché non saremo saliti sull’aereo. Perché è cresciuto qui e non ricorda nessun’altra casa se non la nostra a Istanbul. Non vorrà lasciare questa casa. Sarà molto turbato. Questo processo non sarà facile per me e mia moglie. Ciro parla turco meglio di entrambi. Chiama già Kat “mamma” in turco.

Futuro? «Dico addio al Galatasaray nel migliore dei modi. Non ho ancora deciso il mio futuro: parlerò con mia moglie, non so se lascerò il calcio o continuerò in un’altra squadra»