Marquez “blasta” Bagnaia: «Se provi 5 assetti e sei ancora lento, il problema sei tu non la moto»

Pecco Bagnaia continua a insistere: ha evidenti problemi con la sua Desmosedici. “Molti problemi” che evidentemente Marc Marquez invece “è bravissimo a mascherare”, visto che ha vinto finora sei gare sprint e tre gare domenicali. Davide Tardozzi, team manager della Ducati, sostiene che non ci sono praticamente differenze tra il prototipo 2024 (con il quale Bagnaia volava) e quello attuale. Gli ingegneri parlano di una GP24 con piccole modifiche e lo stesso Pecco ha ammesso a Sky Sports che “la moto è molto simile a quella dell’anno scorso“. Ma insiste: “La situazione rispetto allo scorso anno è piuttosto diversa. Abbiamo un grosso problema”.

Bagnaia ha soprattutto un altro enorme problema, in casa: Marquez. Il quale non solo comanda il Mondiale, ma poi quando gli parlano dei problemi della moto fa l’aziendalista e quasi lo sfotte: “Quando provi quattro o cinque assetti diversi e sei ancora lento, il problema sei tu, non la moto. Non tutti i piloti lo capiscono…”.

Che è tipo l’adagio del poker: “quando non ti rendi conto di chi è il pollo, il pollo sei tu”.