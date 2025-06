Leoni conteso tra Napoli, Milan e Inter: costa circa 15 milioni (CorSport)

Il centrale classe 2006 ha dimostrato di essere pronto per la Serie A, come nella marcatura su Lukaku in Parma-Napoli. Spalletti lo voleva in Nazionale, ma è attualmente infortunato.

Tutti pazzi per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma ha attirato l’interesse delle big italiane, tra cui Napoli, Milan e Inter; c’è da dire che gli azzurri lo seguivano con attenzione già la scorsa estate.

Leoni conteso tra Napoli, Milan e Inter: costa circa 15 milioni

Sul Corriere dello Sport si legge:

Sulle sue tracce, c’è con presenza solida anche il Milan assieme a Inter e Napoli. Il centrale nato a Roma ha vissuto quest’anno la prima annata in Serie A. Fino a gennaio solo 280 minuti spalmati su quattro presenze totali, poi dal 31 gennaio in poi la titolarità fissa nella squadra allenata prima da Pecchia e in seguito da Chivu; sono 525 i minuti giocati in tredici partite fino a fine campionato con solo tre gare non disputate di cui una per squalifica e una per infortunio. Leoni è attualmente indisponibile per un problema al legamento collaterale laterale, subito in allenamento prima dell’ultima giornata di Serie A. Una vera sfortuna per il 2006, il quale sarebbe stato anche convocato da Spalletti per gli impegni della Nazionale Italiana maggiore.

Non è un caso, dunque, che Milan, Inter e Napoli siano fortemente interessate a lui. Aggressivo ma con prudenza, coraggioso con la palla tra i piedi ma con buon senso. Un esempio lampante: la marcatura su Lukaku nell’ultimo Parma-Napoli, in cui l’attaccante belga non è letteralmente mai riuscito a liberarsi dello sguardo ravvicinato dell’avversario italiano. Il costo del classe 2006 si aggira sui 15 milioni di euro, ma l’asta tra le big del campionato potrebbe far schizzare in alto la valutazione. Il Parma, dal canto suo, vorrebbe trattenere per un altro anno l’azzurro.