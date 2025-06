La Roma dei Friedkin fa fuori Ghisolfi per il caso Svilar e per i cattivi rapporti con i procuratori (Il Messaggero)

La crisi dirigenziale della Roma non conosce tregua. E così, dopo appena qualche mese dall’addio di Lina Souloukou, è pronto un nuovo ribaltone. Via Ghisolfi (arrivato proprio per sostituire l’ex dirigente) e l’avvocato Vitali. Alla conferenza odierna di presentazione di Gasperini a rappresentare la società dovrebbe esserci il solo Ranieri. A seguire quanto si legge dall’edizione odierna de Il Messaggero.

La Roma perde i pezzi, addio a Ghisolfi e Vitali?

“Sarebbe clamoroso ma i Friedkin hanno abituato da sempre a stupire. Così, dopo mesi di interregno e decisioni rimandate, nel giorno della presentazione di Gasperini la Roma potrebbe perdere due pezzi da novanta della già esigua dirigenza. Si tratta dell’avvocato Vitali (Chief Administrative Officer) che dall’addio di Souloukou è stato a tutti gli effetti una sorta di Ceo ombra e del direttore sportivo Ghisolfi. Alla famiglia Friedkin non è piaciuta la gestione del caso Svilar, ad un passo dalla rottura se non ci fosse stato l’intervento risolutivo di Ranieri”.

“Ma sotto la lente d’ingrandimento c’è anche la mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal. Vanno inoltre aggiunti altri spifferi, riportati alla proprietà Usa, riguardo ai difficili rapporti intercorsi tra lo stesso Ghisolfi ed alcuni procuratori. Diverso invece il discorso per Vitali, al quale si imputa un mancato cambio di passo per quanto riguarda la questione stadio. Già oggi si capirà qualcosa in più. Il ds francese, infatti, è atteso (era?) in conferenza stampa insieme a Ranieri per presenziare alla presentazione di Gasp. Sono già iniziate a circolare possibili candidature. Tra le tante, quella che ad oggi sembra trovare un minimo di conferma è quella dell’ex ds Massara, già operativo nel club ai tempi di Pallotta”.