Kolo Muani giocherà il Mondiale per club con la Juventus, poi si tenterà la trattativa col Psg (Rmc Sport)

Randal Kolo Muani è arrivato in prestito secco dal Psg alla Juventus a gennaio. E sarà proprio con i bianconeri che giocherà il Mondiale per club negli Stati Uniti.

Kolo Muani giocherà il Mondiale per club con la Juventus

Rmc Sport scrive:

Il club torinese vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione. Nel Gruppo G, la Vecchia Signora affronterà il Manchester City, i marocchini del Wydad AC e il club arabo Al-Ain. Il Psg ha dato il suo consenso per far disputare la competizione al 26enne con la Juve. Totalmente rinato in Italia, non dovrebbe rimanere al Psg nonostante un contratto fino al 2028. Diversi club sono interessati a lui e lo seguono da vicino. La Juve lo vuole tenere. Una decisione sarà presa dopo il Mondiale per club.

«Da quando è uscita la notizia che avrei firmato con la Juve, Donnarumma ha iniziato a scherzare, a provocarmi…, Mi cantava l’inno della Juve, poi mi ha assicurato che, conoscendo bene l’Italia, mi ci sarei trovato bene. Ho ascoltato i suoi consigli, mi sono sentito subito a mio agio e ho preso la decisione di venire alla Juve».

Kolo Muani ha anche spiegato quali sono, secondo lui, le differenze tra Serie A e Ligue 1:

«Francamente mi sento molto bene, si lavora molto qui. È un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli. Ripeto, sono molto contento qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro».