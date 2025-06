Jordan Dawson il Van Gogh degli scarpini: ha disegnato (anche) quelle di Yamal e Mbappé

Le scarpe da calcio non sono solo un attrezzo sportivo, ma un’estensione della personalità di ogni giocatore. Wayne Rooney ha reso iconiche le sue Nike T90, Neymar ha mostrato le sue magie con le Nike Mercurial e Sergio Agüero ha incantato con le Puma evoSpeed. Ma l’artista londinese Jordan Dawson ha portato la personalizzazione a un livello completamente nuovo, trasformando gli scarpini in opere d’arte. I giocatori lo contattano tramite Instagram o WhatsApp per richiedere design specifici e personalizzati, e Dawson stringe anche partnership dirette con marchi di rilievo come Nike, Adidas e Puma, consolidando la sua posizione come uno dei designer più ricercati nel mondo dello sport.

La carriera artistica di Jordan Dawson raccontata dal Daily Mail è iniziata al Chelsea College of Arts. La sua svolta è arrivata nel 2017, quando un suo disegno iperrealista di Conor McGregor gli ha fruttato il prestigioso premio Young Artist of the Year ai National Open Art Awards. Questa vittoria ha segnato un punto di svolta nella sua traiettoria creativa.

Dopo gli studi, Dawson ha lavorato per Niketown London, dove ha iniziato a perfezionare la sua visione: non più solo vendere, ma creare. Ha proposto le sue idee innovative alla sede centrale di Nike, che lo ha coinvolto nella creazione di design digitali per la campagna Nike London Air Force One del 2018, collaborando con giovani talenti come Mason Mount e Phil Foden.

Non solo calcio e scarpe: il talento di Dawson ha varcato i confini del mondo dei videogiochi, con l’invito a progettare il campo da gioco Volta di Fifa 20 insieme al pugile peso massimo Anthony Joshua. Ha anche esteso la sua arte alla verniciatura di auto per la Red Bull e alla personalizzazione di palloni da basket per la Nba, dimostrando una versatilità straordinaria. Per Dawson, l’arte è sempre “raccontare una storia attraverso il lavoro” e “superare i limiti della creatività”.

Jordan Dawson, il primo cliente illustre fu Declan Rice

Dawson ha attirato l’attenzione dei media quando il suo primo cliente, Declan Rice, ha condiviso il suo lavoro sui social media quando giocava nel West Ham. Questa esposizione ha aperto le porte a commissioni da parte di compagni di squadra di Rice, ex giocatori e, infine, star del calcio internazionale.

Tra i suoi lavori più celebri, spiccano:

Uno scarpino ispirato alla Corea del Sud per il capitano degli Spurs Heung-min Son.

Un paio di scarpini in stile Naruto per l’ex compagno di squadra Dele Alli.

Dawson ha personalizzato gli scarpini per un elenco impressionante di campioni, tra cui:

Lamine Yamal (Barcellona)

Marcus Rashford (Manchester United)

Enzo Fernandez (Chelsea)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Raphinha (Barcellona)

Ha anche collaborato con Puma per creare scarpini in edizione limitata a supporto dell’iniziativa Soccer Aid dell’UNICEF, personalizzandoli per l’icona dell’atletica leggera Usain Bolt e l’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko.

Dawson ha rivelato di essere attualmente in contatto con Victor Gyokeres (Sporting), Amad Diallo (Manchester United), L’ex attaccante del Liverpool Roberto Firmino, Il nigeriano Victor Osimhen