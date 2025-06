Il record negativo dell’Italia, non vince la Champions dal 2010, non erano mai passati così tanti anni

La sconfitta dell’Inter di sabato sera contro il Psg sancisce un record negativo per l’Italia, come scrive La Stampa, negli ultimi quarant’anni non erano mai passate così tante stagioni tra un successo nella coppa più bella e uno che deve ancora arrivare. Nel 2010 vinse l’Inter di Mourinho, da allora altre quattro finali – due nerazzurre, due della Juventus – quattro rovesci”.

Ma la situazione del calcio italiano, prosegue La Stampa si può raccontare anche attraverso i protagonisti e precisamente Simone Pafundi, che per l’ex ct Roberto Mancini era un piccolo, grande genio del calcio azzurro, e Desire Doué tra gli uomini che hanno deciso la sfida di sabato.

“Quando il sedicenne nato a Monfalcone debuttava in Nazionale – un minuto nel novembre del 2022 a Tirana -, il coetaneo Desire Doué faceva fatica a trovare spazio a Rennes. Premessa: Doué ha talento da Pallone d’Oro e l’Inter può certificarlo, Pafundi no, ma di Simone si sono perse, troppo frettolosamente e colpevolmente, le tracce come se l’intuizione del Mancio non fosse stata quella di un’artista del pallone mondiale. Nessuno ha voluto dare una chance a Pafundi”.

Cinquanta milioni ha investito il Psg su Doué, un bel po’ di anticamera e, poi, la precoce consacrazione sotto la Torre Eiffel. “Pafundi poteva essere un’idea su cui lavorare: se sbagliata, avanti un altro Simone. Il talento o ce l’hai o non te lo puoi dare, ma se il talento non lo metti alla prova, hai perso prima che la partita cominci: oggi si vince così, qualche senatore e molti ragazzini. […] Due anni fa, in queste ore, la nostra Under 20 arrivava seconda al Mondiale: dove giocano i piccoli eroi azzurri?”