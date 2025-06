Il Napoli ha un budget di 200 milioni per il mercato (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sul mercato del Napoli. E scrive che il nutrito budget a disposizione, più o meno duecento milioni, ovviamente ingolosisce la carovana e protagonisti delle trattative.

Scrive la Gazzetta:

Come dicevano i nonni: soldi chiamano soldi. E più ne hai, tanti in più ne chiedono. Perché duecento milioni (più o meno) di budget stuzzicano gli interlocutori, li spingono in quella terra di qualcuno ch’è la ricchezza. I gol costano, da sempre, e a volte i prezzi lievitano.

Il Napoli insegue bomber, che siano esterni, che siano centrali, che siano soprattutto con un curriculum vitae che rassicuri Conte, che un giorno, da analista rigoroso, sottolineò un limite di quelli che con lui sarebbero poi diventati campioni d’Italia. «C’è Lukaku ma poi, al fianco, non ci sono calciatori con tante reti nel loro vissuto».

De Laurentiis: «Il mercato del Napoli? Prima di un mese non sapremo nulla»

L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa. Non è la più importante. Perché? De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, anche con una certa anagraficità. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata, abbiamo da affrontare quattro competizioni. È un fatto matematico. Ci saranno parecchie aggiunte. Ci piace lavorare bene, ci piace non lasciare nulla al caso. Non ti saresti mai aspettato che saremmo stati così veloci ad assicurare questa continuity».

Si potrà avere tutti i nuovi acquisti già nei ritiri?

«Io anche vorrei come te avere tutti giocatori subito a disposizione. Se vuoi spendere il 30% di più, puoi anche cercare di definire gli acquisti domani mattina. Se vai invece a una negoziazione con altri competitor che vorrebbero avere il tuo stesso calciatore, la controparte fa i suoi interessi. Fermo restando che il calciatore poi esprimerà le sue preferenze. Quest’anno ci sono 32 squadre che partecipano al Mondiale per club, se i nostri occhi si posassero su un calciatore di queste 32 squadre che giocheranno dal 15 giugno al 15 luglio, gli devi dare le opportune settimane di riposo per evitare che qualcuno si sgonfi o si infortuni. Si può desiderare tutto, tranne la donna d’altri ma spesso i desideri non possiamo realizzarli».