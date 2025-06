Il Mondiale per Club certifica che ormai lo spagnolo è la lingua franca calcio (Guardian)

Il Mondiale per Club, il torneo anabolizzato della Fifa che si fila nessuno, rende palese una evidenza geopolitica. La nota Barney Ronay sul Guardian. “lo spagnolo è chiaramente la lingua franca di questo torneo, la lingua del calcio in America e la lingua del calcio d’élite, punto. Questo è un torneo a predominanza ispano-latino-iberico. E non solo perché si svolge nel sud della Florida, ma anche per motivi strutturali, economici e demografici. L’élite del calcio, dai giocatori, agli allenatori, ai potenti, parla spagnolo”.

“La partita d’apertura è stata un evento a larga maggioranza spagnola/ispanica/centro-sudamericana, e non solo perché il 70% del pubblico indossava magliette di Messi, indossate con lo stesso zelo per gli eventi che gli americani portano con i costumi di Halloween o con un berretto di Pitbull a un concerto di Pitbull. Lo spettacolo era spagnolofilo. La musica di sottofondo era un pezzo da club latino. Due giorni prima, il Re del Calcio in persona aveva tenuto un raro video-discorso al golf club di Coral Gables. E naturalmente Gianni Infantino, per il quale tutto questo era, naturalmente, muy importante, parlava in spagnolo”.

“Sono presenti più di 300 giocatori sudamericani, un terzo di quelli che partecipano. Sono coinvolti ben 105 giocatori argentini, 47 dei quali residenti all’estero. Sembra un momento di incoronazione per l’Argentina come principale potenza esportatrice a questo livello di calcio. Il guardiolismo rimane, 20 anni dopo, il modello tattico per praticamente tutto il calcio, al punto che la lingua, persino in inglese, è ora influenzata dallo spagnolo, con allenatori come Graham Potter ed Enzo Maresca indefinibilmente di stampo spagnolo”.

“Gli spogliatoi dei club riflettono da tempo questo aspetto. Parte della trasformazione di Luis Enrique al Paris Saint-Germain è stata quella di superare “il divario”, la linea di demarcazione tra un precedente mega-cartello ispanofono e altre parti della squadra”.

“Imparare lo spagnolo è probabilmente l’elemento più ovvio e controllabile per chiunque desideri affermarsi nel calcio d’élite oggi. José Mourinho, il traduttore, deve la sua carriera alla sua abilità linguistica. Infantino porta la sua megafluidità come un’arma.

“Questo sembra un momento culminante nel dominio ispanofono del calcio. La lingua di terra tropicale della Florida ospita anche il nuovo quartier generale della Fifa, un luogo che a sua volta si trova proprio al di là di una delle più profonde divisioni razziali e linguistiche del Paese. Lo spagnolo è una lingua politica, sia come lingua degli immigrati che come lingua madre generazionale di una parte influente della popolazione. Nicaraguensi, venezuelani, cubani e messicani sono stati tutti apertamente minacciati dalla retorica sulle deportazioni di Donald Trump“.

“La Coppa del Mondo per Club potrebbe essere guidata dall’avidità e dalla brama di potere. Ha però un fondo di ragione quando la Fifa afferma che potrebbe anche diventare un mezzo per ridistribuire la ricchezza. Il Sud America è interessato a questo torneo perché rappresenta un’opportunità per prendersi la propria fetta della torta, forse anche per invertire almeno in parte il suo status di braccio produttivo del calcio europeo, per fermare quella deriva, la fuga di talenti, per trattenere e sviluppare altri talenti, per dire, dopo molti anni trascorsi come riserva di talenti coloniale”.