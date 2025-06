Il City e il Wolfsburg salutano con onore De Bruyne, Juan Jesus ‘s’intromette’

Dopo settimane di trepidante attesa, oggi pomeriggio Kevin De Bruyne è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato come di consueta dal presidente De Laurentiis su X.

Dopo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis e quello della SSC Napoli, il club azzurro ha pubblicato una foto sui suoi profili per accogliere De Bruyne: “Re Kevin è qui”. Ai messaggi ufficiali sono seguiti gli auguri delle sue ex società, Manchester City e Wolfsburg,

“Kevin De Bruyne si unirà al Napoli, mettendo fine a un rapporto di successo durato 10 anni con il City” è stato il messaggio di addio del suo ex club.

Kevin De Bruyne is to join Italian side Napoli, bringing an end to a successful 10-year stay with City 🩵

“Ti auguriamo tutto il meglio“, è stata la frase semplice scritta a margine di uno dei primi post del Napoli. “Con lui vi divertirete”, ha aggiunto il Wolfsburg

Kevin is proud to be one of us! ✨

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeKevin pic.twitter.com/e5nufsC7Iu

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2025