Gasperini è atterrato a Roma, ma è in città solo per il matrimonio di Scamacca

Dopo l’addio all’Atalanta e l’accordo con la Roma Gian Piero Gasperini è arrivato oggi a Roma, ma per l’annuncio ufficiale i tifosi dovranno attendere ancora un po’. Al momento l’allenatore è in vacanza, prima un rapido giro al Roland Garros e poi è approdato a Roma, ma per motivi che esulano dal club giallorosso. Gasperini è in città per il matrimonio di Scamacca che si terrà oggi e soltanto tra qualche giorno raggiungerà la sede della società per gli ultimi contatti prima dell’annuncio ufficiale.

Leggi anche: Gasperini saluta i tifosi dell’Atalanta: «Ho deciso io, lascio il club nel momento più alto possibile»

Significativo infatti che al suo arrivo a Fiumicino fosse quasi solo. Non c’erano i tifosi giallorossi che hanno sempre accolto il proprio condottiero, solo la stampa. E Gasperini infatti è stato bravissimo a dribblare i cronisti che lo seguivano con le telecamere.

Gasperini a Roma per il matrimonio di Scamacca

Prima dell’inizio della stagione ci saranno altri giorni di meritato riposo, dedicati alle sue passioni e ai suoi affetti. Gasperini è atterrato a Roma non come nuovo allenatore dei giallorossi: la firma infatti non è ancora arrivata e bisognerà attendere qualche altro giorno per l’annuncio ufficiale da parte della società. L’ex tecnico dell’Atalanta è sbarcato nella capitale per partecipare al matrimonio del suo ex giocatore Scamacca, un momento di festa con i protagonisti della squadra che ha appena salutato.