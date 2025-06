Frattesi obiettivo del Napoli, ma servono 45 milioni (Corsport)

Il Napoli è già immerso nel futuro. Cerca rinforzi in ogni parte del campo. Anche a centrocampo dove uno degli obiettivi è Frattesi probabilmente in uscita dall’Inter.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

E se qualche partenza potrebbe essere anche dolorosa – vedi Anguissa – chi arriverà dovrà stuzzicare fantasie e portare gol e l’intensità che del gioco di Conte è una caratteristica imprescindibile: Frattesi, in questo senso, è dotato dell’identikit perfetto.

A gennaio Manna provò a portarlo a casa sbattendo ovviamente contro un muro altissimo della prima contendente per lo scudetto. Del tipo: per il Napoli il prezzo sarebbe più alto dei 45 milioni richiesti. Ora varrebbe più o meno tanto. Tendenzialmente anche meno. Frattesi, non è incedibile, anzi sembra proprio la vera fonte di potenziale guadagno per l’Inter, ma per chiarire definitivamente il suo futuro bisogna attendere la fine della vicenda allenatore: se resterà Inzaghi, sembra scontato l’addio; se arriverà un altro tecnico, invece, è scontato che sarà interpellato.

Napoli tra le squadre più interessate a Frattesi, ma non c’è ancora nessuna trattativa con l’Inter (19 maggio)

Il Napoli è a un passo dal suo quarto scudetto che potrebbe concretizzarsi venerdì sera al Maradona contro il Cagliari. Il club partenopeo però si sta già muovendo per organizzare quella che sarà la prossima stagione, anche se potrebbe non essere sotto la guida di Antonio Conte. In chiave calciomercato sono tanti i nomi che sono stati accostati agli azzurri, uno di questi è Davide Frattesi.