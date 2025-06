Dove vedere il Mondiale per Club in tv e streaming

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Dazn. Alcune gare del Mondiale, inoltre, sono disponibili anche sui canali Mediaset in diretta tv e streaming in chiaro.

È cominciato, tra mille problemi e polemiche, questa notte il Mondiale per Club con la sfida inaugurale tra l’Al-Ahly e l’Inter Miami finita con un semplice 0-0. 32 squadre, una sola vincitrice. Il Mondiale per Club allargato si gioca in America tra il 14 giugno e il 13 luglio, quando, al MetLife, impianto di New York, si deciderà la prima squadra capace di conquistare il torneo con il nuovo formato.

Tra Italia e Stati Uniti ci sono otto ore di differenza e per questo motivo molte partite saranno visibili in diretta tv e streaming solamente in notturna. Partite, comunque, recuperabili anche in replica e in differita la mattina e la sera seguente per chi non riuscirà ad vedere le gare, tra cui quelle di Inter e Juventus, alle 3:00.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in Tv e streaming

DAZN permette la visione dell’intero Mondiale per Club, per gli abbonati e anche per chi non è in possesso di una sottoscrizione a pagamento, dunque in chiaro.

Su Dazn, in particolare, i non abbonati devono semplicemente iscriversi gratuitamente al sito o all’app via nome utente e password, e inserirli se nuovamente richiesto negli accessi futuri.

Con la visione gratuita di Dazn è possibile vedere tutte le partite in diretta tv e streaming del Mondiale per Club, comprese tutte quelle di Inter e Juventus: con tale servizio, però, non si possono rivedere le gare in replica, differita e on demand, possibilità invece per chi è in possesso di un abbonamento Dazn.

Alcune gare del Mondiale, inoltre, sono disponibili anche sui canali Mediaset in diretta tv e streaming in chiaro.

Montepremi Mondiale per Club da 1 miliardo di dollari distribuito ai club partecipanti e un fondo per un meccanismo di solidarietà che sarà dedicato al calcio per club in tutto il mondo. La squadra che si aggiudicherà il trofeo arriverà a guadagnare fino a 125 milioni di dollari, circa 115 milioni di euro. Una vittoria nella fase a gironi vale 2 milioni di dollari, la qualificazione agli ottavi 7,5, ai quarti 13 milioni e in semifinale 21 milioni di dollari. Poi 30 alla finalista sconfitta e 40 a chi vince il trofeo.

