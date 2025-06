De Bruyne, la preparazione da marines di Conte potrebbe garantirgli la terza giovinezza (Corsport)

Kevine De Bruyne è un calciatore del Napoli, domani le visite mediche a Roma e poi la firma.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’accordo sarà complessivamente di tre stagioni con bonus alla firma. È un colpo che il ds Manna s’è inventato con coraggio e romanticismo e che De Laurentiis ha avallato con gli stessi principi. Per altro a zero: tre anni complessivi, stipendio importante, bonus alla firma. Cose di un altro Napoli. Scudetto, Champions, campioni. E al resto, cioè a spremere dal suo talento sconfinato anche l’ultima goccia preziosa, ci penserà Conte. Fisicamente, come ha dimostrato con la nazionale fino a lunedì, fino al gol della vittoria contro il Galles, Kevin ha ancora tanto da dire. Ma dovrà anche dare tanto: la preparazione del signor Antonio, degna del corpo dei marines, è durissima ma potrebbe garantirgli la terza giovinezza. Classe a parte, s’intende.

È tutto pronto per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Su X Sacha Tavolieri racconta che l’affare è ormai affare fatto. Ma che ieri sera si è rischiato l’incidente.

Scrive su X:

Dettagli esclusivi sull’accordo tra Kevin De Bruyne e il Napoli. La trattativa per Kevin si è sbloccata ieri sera, quando Aurelio De Laurentiis ha accettato di superare le questioni relative ai diritti d’immagine. C’è stata una certa tensione tra le parti, c’è stato il timore che potesse sorgere un problema significativo. Poi è intervenuto il presidente del Napoli, e oggi gli avvocati hanno appena finalizzato i dettagli. Tuttavia, è stato l’intervento del presidente ieri sera a rivelarsi decisivo!

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 10, 2025