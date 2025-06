Conte-Juventus, Giuntoli aveva garantito ad Elkann l’approdo del tecnico in bianconero (Pistocchi)

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha rivelato alcuni particolari, sul proprio profilo “X” in merito al possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Possibilità – secondo molti – concreta, ma poi naufragata quando il tecnico salentino ha accettato di restare al Napoli. A seguire quanto scritto dal collega.

Conte-Juventus, Pistocchi svela la verità

“La vera storia:

-Febbraio 2024: De Laurentiis contatta Conte ma Giuntoli lo blocca per la Juventus e a fine mese fa firmare Thiago Motta. Conte chiude l’accordo con il Napoli ma si lega al dito la mancata promessa.

-Aprile #2025: Giuntoli garantisce a John Elkann il ritorno di Conte alla Juve. Lo pensa anche De Laurentiis, che si cautela chiudendo l’accordo con Allegri

-Maggio 2025: Conte chiude la porta alla Juve: non vuole lasciare di nuovo in eredità ad Allegri una squadra Campione e a sorpresa annuncia che rimarrà a Napoli . Anche De Laurentiis è sorpreso e libera Allegri. Il giorno stesso John Elkann licenzia in tronco Giuntoli”.

Queste le parole rilasciate da Antonio Conte sul suo possibile approdo alla Juve a “Federico Buffa Talks”.

“Quello che mi è dispiaciuto è che su una possibilità di un eventuale divorzio tra me e il Napoli, a un mese o un mese e mezzo dalla fine del campionato si sia iniziato a parlare di me alla Juventus. Io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente. Io a chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: «Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il Presidente»”.