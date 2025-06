“Come osano criticare il cibo italiano? Ritirategli il visto!”: McKennie e Weah hanno pestato un caccone

Era quasi meglio Donald Trump che gli chiede se farebbero giocare le “femmine” con loro. Weston McKennie e Timothy Weah hanno pestato un caccone, come si dice. Hanno detto che il cibo italiano è noioso, e che in America si mangia meglio. Se giocassero nel Napoli non potrebbero più rimettere piede in città, ma anche il rientro a Torino non è proprio garantito. Anche il Telegraph scrive divertito che la coppia juventina “si trova ad affrontare l’ira dell’Italia dopo aver criticato la famosa cucina nazionale”. Sui social c’è gente che ti augura di morire male per molto molto meno, d’altra parte.

L’ex portiere Emiliano Viviano ha suggerito, con finto sgomento, che il primo ministro italiano dovrebbe revocare loro il visto, per esempio: “Gli Stati Uniti sono il paese con il cibo peggiore al mondo. Si friggerebbero persino le suole delle scarpe. Se fossi Meloni, non lo farei tornare in Italia! Come puoi dire che non c’è varietà nella cucina italiana? La sua stessa definizione di “varietà” mi irritava. McKennie, voi americani siete 200 milioni e mangiate solo hamburger. La verità è che tutto il cibo in America è stato portato lì da altre nazioni. Voglio solo dire a McKennie che ha compiuto l’incredibile impresa di riuscire a unire tutta l’Italia contro di lui. Non si tratta più di tifosi, può essere insultato da chiunque”.

Secondo il sito di Football Italia – riporta il Telegraph – le scelte alimentari di McKennie avevano già scioccato i compagni di squadra della Juventus, che erano rimasti “inorriditi quando aveva suggerito biscotti e brownies nella pasta” o “condimento ranch sulla pizza”. “Più di recente, ha proclamato la sua ricetta speciale di pasta al pesto, pomodoro e pollo”.

La Juventus è attualmente impegnata nel Mondiale per Club ed è in testa al Gruppo G in vista della sfida di giovedì contro il Manchester City.