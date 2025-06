È stato vicino al Napoli già a gennaio, in piena tempesta Kvaratskhelia, poi non se ne fece nulla. Ora l'idea è tornata

Chiesa torna al centro del villaggio Napoli (Gazzetta)

Federico Chiesa piace al Napoli. Piace a Conte e anche a Manna che provò a portarlo a Napoli già a gennaio in piena tempesta Kvaratskhelia. Lui allora non se l’è sentita di lasciare Liverpool da netto sconfitto. Adesso sarebbe diverso, qualche minuto l’ha giocato, un pochino (non troppo) si è fatto apprezzare. Ci sarebbe anche un Mondiale che potrebbe essere riconquistato e magari chissà giocato. Il Napoli potrebbe riportarlo in Italia.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

E così, al centro del villaggio, ci torna Chiesa: Federico, ovviamente, che ha 27 anni, non è più un ragazzino ma certo non si può neanche considerarlo vecchio, che ha perso qualche slot con la fortuna da quando ci ha rimesso il crociato del ginocchio sinistro.

Federico Chiesa è stato vicino al Napoli nel gennaio scorso, infilato da Giovanni Manna e da Antonio Conte nel non ristretto elenco degli eredi last minute di Kvara: però andarsene così dal Liverpool, senza aver assaporato neanche l’aria della Premier (sino a quel punto) ne avrebbe ferito l’orgoglio. E allora, sei presenze, 104’, la medaglia che va a chi vince il titolo e poi la domanda che chiunque si sarebbe aspettato, da Manna: che faresti? Il Napoli insegue esterni di corsa, di gamba, di scatti fulminanti e la memoria è piena di quel Federico Chiesa che strappa e travolge e che però nell’ultimo triennio ha provato a tornare se stesso: il talento da qualche parte starà, mica s’è perso in sala operatoria

Chiesa ha in sé un potenziale già espresso in modo prepotente e semmai semplicemente da ritrovare.

Chiesa al Napoli è ancora possibile, agli azzurri servono due esterni offensivi (Pedullà)

Il Napoli è alla ricerca di due esterni per la prossima stagione, che facciano rifiatare Politano e Neres visto l’elevato numero di partite che si prospetta tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Uno dei nomi caldi resta Federico Chiesa, che al Liverpool non ha trovato lo spazio che sperava, dati anche gli infortuni che lo hanno penalizzato.

L’ex Juve era già stato accostato agli azzurri nelle scorse settimane e l’interesse, in realtà, non si è mai fermato. Scrive Alfredo Pedullà su X:

Chiesa-Napoli: partita ancora aperta. Sullo sfondo un altro club italiano. Arriveranno almeno due esterni offensivi con Ngonge in uscita.

#Chiesa–#Napoli: partita ancora aperta. Sullo sfondo un altro club italiano. Arriveranno almeno due esterni offensivi con #Ngonge in uscita https://t.co/K7n8FLdpZE — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 11, 2025

La Stampa: è sfida tra Napoli e Milan per Chiesa

Il quotidiano torinese La Stampa:

Nella lista degli osservati speciali per gli acquisti, nonostante la concorrenza del Napoli, permane il nome di Federico Chiesa. Massimiliano Allegri attende aggiornamenti anche sulle posizioni di Maignan e Leao, due pedine che il tecnico terrebbe volentieri: sul portiere francese, con un solo anno di contratto, manovra ancora il Chelsea e sull’esterno portoghese, dopo il no agli 80 milioni ventilati dal Bayern, resta fissato un prezzo in tripla cifra. Per la porta, in caso di saluti da Maignan, il ds Tare monitora anche la situazione di Svilar con la Roma.