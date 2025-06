Il Napoli i soldi li ha ma non ha alcuna intenzione di sprecarli. O il Bologna (così come il Milan per Musah) abbassa la pretese, oppure amen

Beukema, anche per lui il prezzo non è giusto. Il Napoli non vuole fare il pollo del mercato

Il Napoli i soldi li ha, è disposto a fare immediatamente mercato ma non a farsi prendere per i fondelli. E così ha detto no al Milan che ha addirittura rilanciato di fronte ai 25 milioni offerti per Musah. E Manna ha fatto capire al Bologna che o abbassano le pretese per Beukema – difensore centrale olandese con zero presenze in Nazionale – oppure non se ne fa niente.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli lavora con il Bologna per il grande obiettivo della difesa: Sam Beukema. Il problema, come sempre, riguarda la valutazione del cartellino: le prime richieste da 35 e poi 30 milioni sono state ritenute eccessive. Si lavora per limare verso il basso e per raggiungere un prezzo ritenuto congruo per tutti. Magari inserendo nell’affare anche il cartellino di Zanoli. Un’operazione che viaggia da sola ma che potrebbe essere abbinata a quella per Dan Ndoye, un altro giocatore molto gradito a Conte per rinforzare il reparto degli esterni offensivi, e nella fattispecie la fascia sinistra. Difficile però che il Bologna ceda entrambi.

Sam Beukema è uno degli obiettivi dichiarati del Napoli in questa sessione di mercato. Il centrale del Bologna appare fondamentale per rafforzare la difesa dei Conte. Del proprio futuro ha parlato ai microfoni di Espn proprio lo stesso Beukema, aprendo le porte ad un possibile addio al Bologna

«Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono, perché ho le mie ambizioni personali. Voglio il massimo e se quel treno dovesse passare davvero potrei saltarci sopra. Che sia questa estate o l’anno prossimo lo vedremo».