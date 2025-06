Ascolti tv Serie A: Napoli solo terzo su Dazn nonostante la vittoria dello scudetto

È stata una stagione di serie A al cardiopalma che si è chiusa con la vittoria del napoli sul filo del rasoio all’ultima giornata. Un campionato combattuto tra gli azzurri e l’Inter che dal punto di vista degli ascolti tv ha totalizzato 247 milioni di spettatori, appena al di sotto dei 248,7 milioni della stagione precedente.

Sul tema, l’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato che «complessivamente la stagione 2024/25 della Serie A è stata straordinaria, trainata da tutti i verdetti decisi solo all’ultima giornata. Questo equilibrio competitivo ha mantenuto alta la suspense, coinvolgendo tifosi in ogni parte d’Italia e del mondo. L’entusiasmo si è riflesso sia negli stadi, spesso gremiti nonostante le carenze infrastrutturali, sia davanti agli schermi, con l’audience totale dei broadcaster in linea con quella della scorsa stagione. Questo risultato è particolarmente significativo considerando l’impatto del nuovo format della Champions League, che ha portato molti big match in orari meno favorevoli, come le 18:00, influenzando la programmazione e, di conseguenza, gli ascolti»

L’interesse televisivo ha riguardato fortemente il Napoli, che si colloca al terzo posto nella classifica degli ascolti di serie A su Dazn, con 35.184.337 spettatori totali e una media di 925.904 spettatori per partita. Al primo posto c’è la Juventus, con 38.337.595 spettatori totali. Seguita dall’Inter, al secondo posto con 36.311.325 spettatori totali.

Per quanto riguarda i dati degli ascolti complessivi su Sky, il Napoli si colloca al sesto posto, con 2.561.636 spetattori totali e una media di 512.327 spettatori per partita. Anche in questo caso la Juventus è al primo posto, seguita dall’Inter; rispettivamente con 13.154.251 spettatori totali la prima e 11.122.414 la seconda.

Infine, analizzando i dati complessivi di Dazn e Sky, troviamo il Napoli al quarto posto, con 37.745.973 spettatori totali e 993.315 spettatori in media. Al primo posto ancora la Juventus, con 51.491.846 spettatori totali, sempre accompagnata dall’Inter in secondo posto, con 47.433.739 spettatori.