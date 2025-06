Alcaraz e Raducanu stanno insieme? E’ partito il gossip tennistico dell’estate (Telegraph)

I prossimi Agassi e Graf potrebbero essere Emma Raducanu e Carlos Alcaraz. O almeno così la stanno montando sui social, dove il gossip sportivo a volte parte e non lo prendi più. E se non fosse solo un’amicizia? La domanda è ormai quasi retorica: serve ad introdurre il romanzo successivo, per ora di fantasia. “Ma a giudicare dai pettegolezzi nel mondo del tennis – scrive il Telegraph – si potrebbe pensare che lo spagnolo si sia aggirato fuori casa di Raducanu con cartelli con la scritta: “Per me, sei perfetta (nel rispondere al servizio)”.

Ecco cosa sappiamo. “I due – entrambi 22enni – giocheranno in coppia il doppio misto agli Us Open. Alcaraz, numero due al mondo e golden retriever in forma umana, si è lasciato sfuggire in un’intervista all’inizio di quest’estate di essere stato lui a chiedere alla star britannica se le sarebbe piaciuto giocare con lui , dicendo: “Abbiamo un ottimo rapporto: la conosco da molto tempo”. Ha anche scherzato sul fatto che ci abbia messo un po’ a rispondergli, anche se Raducanu in seguito ha chiarito le cose, dichiarando alla BBC (un po’ timidamente): “Sì, me l’ha chiesto all’inizio dell’anno e sono stata molto sorpresa, onorata e ovviamente emozionata. Poi ho espletato la formalità di chiedere al mio allenatore, ma ovviamente avrei detto di sì”.

“Questo suggerisce quantomeno che gli piaccia”, dice un insider del tennis. “Probabilmente Alcaraz ha una cotta per lei, perché è difficile capire perché altrimenti le avrebbe chiesto di giocare con lui, visto che lui è il numero due e lei la numero 38, e avrebbe potuto facilmente avere una giocatrice tra le prime cinque. E guarda, capisco perché: è affascinante e bellissima, e sicuramente la tennista più bella del momento. Quando si presenta a una conferenza, chi non l’ha mai vista di persona quasi cade dalla sedia. È radiosa”. Vabbè.

Poi, il tam tam dei rumors si è gonfiato quando Raducanu è stata visto tifare per la stella spagnola al Queen’s lo scorso fine settimana, sostenendolo dagli spalti sia giovedì che sabato, il giorno prima della sua vittoria. I due sono stati visti ridere e scherzare. Alcaraz ha cliccato due volte sulla maggior parte dei post di Raducanu, nientedimeno.

Hanno una lunga storia alle spalle. Si sono conosciuti giocando a tennis da bambini, ma è stato a Wimbledon 2021 che li ha avvicinati. “Giocava sempre il giorno prima di me”, ha detto Raducanu. “Lo vedevo vincere e allora trovavo la motivazione per vincere e raggiungere anch’io quella posizione. È stato davvero bello affrontare quel torneo insieme e poi ho continuato a giocare anche agli US Open, siamo rimasti in contatto per tutto il tempo”.

“Finché non emergeranno foto sfocate dei paparazzi che li ritraggono entrambi mentre salgono su un aereo per Alicante, la città natale di Alcaraz, mentre si baciano dietro la sedia dell’arbitro sul Centre Court o mentre condividono un Pimm’s a Henman Hill , tecnicamente dovremo limitarci al fatto che sono solo amici”, conclude il Telegraph.